Мінус 51% на Millennium і велика знижка на Roshen: в "АТБ" цінопад на шоколад

Поспішіть придбати за вигідною ціною

В магазинах торгової мережі "АТБ" розпочався масштабний цінопад на популярні кондитерські вироби, шоколад та імпортні десерти. Покупцям пропонують суттєве зниження вартості на великий асортимент шоколаду, де на окремі позиції знижки перевалили за половину.

"Телеграф" дослідив сайт магазину. Ми розповімо, на чому можна зекономити гроші.

Більше про знижки у матеріалі: "В "АТБ" запустили великі знижки: які товари подешевшали вдвічі".

Шоколад Millennium Very Peri (270-285 г) — стара ціна: 172,50 грн. Нова ціна: 82,90 грн (знижка -51%).

— стара ціна: 172,50 грн. Нова ціна: 82,90 грн (знижка -51%). Шоколад Рошен молочний (90 г) та лінійка Lacmi — стара ціна: 67,90 грн. Нова ціна: 35,80 грн (знижка -47%).

— стара ціна: 67,90 грн. Нова ціна: 35,80 грн (знижка -47%). Шоколад Millennium пористий (32 г) — знизився в ціні на -45%.

Шоколад в "АТБ". Скрин - atbmarket.com

Печиво Oreo з какао — стара ціна: 44,90 грн. Нова ціна: 29,90 грн (знижка -33%).

— стара ціна: 44,90 грн. Нова ціна: 29,90 грн (знижка -33%). Печиво Oreo з полуничним чізкейком — стара ціна: 44,90 грн. Нова ціна: 29,90 грн (знижка -33%).

— стара ціна: 44,90 грн. Нова ціна: 29,90 грн (знижка -33%). Паста з фундуком та какао "Своя Лінія" (350 г, Туреччина) — стара ціна: 152,90 грн. Нова ціна: 91,71 грн (знижка -40%).

— стара ціна: 152,90 грн. Нова ціна: 91,71 грн (знижка -40%). Батончики та вафлі Nestle (Kit Kat, Lion, Nesquik) — стали дешевшими на -32%.

Солодощі в "АТБ". Скрин - atbmarket.com

Раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" є суворі заборони щодо покупців.