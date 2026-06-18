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Минус 51% на Millennium и большая скидка на Roshen: в "АТБ" ценопад на шоколад

Автор
Марина Ищенко
Дата публикации
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Автор
Можно сделать запасы любимого лакомства Новость обновлена 18 июня 2026, 19:04
Можно сделать запасы любимого лакомства. Фото Коллаж "Телеграф"

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В магазинах торговой сети "АТБ" начался масштабный ценопад на популярные кондитерские изделия, шоколад и импортные десерты. Покупателям предлагают существенное снижение стоимости большого ассортимента шоколада, где на отдельные позиции скидки перевалили за половину.

"Телеграф" исследовал сайт магазина. Мы расскажем, на чем можно сэкономить деньги.

Больше о скидках в материале: "В "АТБ" запустили большие скидки: какие товары подешевели вдвое".

  • Шоколад Millennium Very Peri (270-285 г) — старая цена: 172,50 грн. Новая цена: 82,90 грн (скидка –51%).
  • Шоколад Рошен молочный (90 г) и линейка Lacmi — старая цена: 67,90 грн. Новая цена: 35,80 грн (скидка –47%).
  • Шоколад Millennium ячеистый (32 г) – снизился в цене на -45%.
Шоколад в "АТБ". Скрин – atbmarket.com
  • Печенье Oreo из какао — старая цена: 44,90 грн. Новая цена: 29,90 грн (скидка –33%).
  • Печенье Oreo с клубничным чизкейком – старая цена: 44,90 грн. Новая цена: 29,90 грн (скидка –33%).
  • Паста с фундуком и какао "Своя Линия" (350 г, Турция) — старая цена: 152,90 грн. Новая цена: 91,71 грн (скидка –40%).
  • Батончики и вафли Nestle (Kit Kat, Lion, Nesquik) стали дешевле на -32%.
Сладости в "АТБ". Скрин – atbmarket.com

Ранее "Телеграф" писал, что у "АТБ" есть строгие запреты в отношении покупателей.

Теги:
#Акции #Сладости #Шоколад #АТБ