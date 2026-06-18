Минус 51% на Millennium и большая скидка на Roshen: в "АТБ" ценопад на шоколад

Спешите приобрести по выгодной цене

В магазинах торговой сети "АТБ" начался масштабный ценопад на популярные кондитерские изделия, шоколад и импортные десерты. Покупателям предлагают существенное снижение стоимости большого ассортимента шоколада, где на отдельные позиции скидки перевалили за половину.

"Телеграф" исследовал сайт магазина. Мы расскажем, на чем можно сэкономить деньги.

Больше о скидках в материале: "В "АТБ" запустили большие скидки: какие товары подешевели вдвое".

Шоколад Millennium Very Peri (270-285 г) — старая цена: 172,50 грн. Новая цена: 82,90 грн (скидка –51%).

— старая цена: 172,50 грн. Новая цена: 82,90 грн (скидка –51%). Шоколад Рошен молочный (90 г) и линейка Lacmi — старая цена: 67,90 грн. Новая цена: 35,80 грн (скидка –47%).

— старая цена: 67,90 грн. Новая цена: 35,80 грн (скидка –47%). Шоколад Millennium ячеистый (32 г) – снизился в цене на -45%.

Шоколад в "АТБ". Скрин – atbmarket.com

Печенье Oreo из какао — старая цена: 44,90 грн. Новая цена: 29,90 грн (скидка –33%).

— старая цена: 44,90 грн. Новая цена: 29,90 грн (скидка –33%). Печенье Oreo с клубничным чизкейком – старая цена: 44,90 грн. Новая цена: 29,90 грн (скидка –33%).

– старая цена: 44,90 грн. Новая цена: 29,90 грн (скидка –33%). Паста с фундуком и какао "Своя Линия" (350 г, Турция) — старая цена: 152,90 грн. Новая цена: 91,71 грн (скидка –40%).

— старая цена: 152,90 грн. Новая цена: 91,71 грн (скидка –40%). Батончики и вафли Nestle (Kit Kat, Lion, Nesquik) стали дешевле на -32%.

Сладости в "АТБ". Скрин – atbmarket.com

Ранее "Телеграф" писал, что у "АТБ" есть строгие запреты в отношении покупателей.