В "АТБ" обвалили ціни на морозиво та напівфабрикати: деякі позиції віддають за пів ціни

Акційні пропозиції діятимуть ще кілька днів

В "АТБ" стартував масштабний "цінопад" у відділі заморожених продуктів. Супермаркет підготував грандіозні знижки, які в деяких позиціях навіть перевищують заявлені 40% і сягають більше половини вартості товару.

Особливо приємні пропозиції чекають на любителів холодних десертів та швидких у приготуванні заморожених страв. "Телеграф" розповість детальніше.

Більше про знижки у матеріалі: "В "АТБ" запустили великі знижки: які товари подешевшали вдвічі".

У літню спеку АТБ підготував чи не наймасштабніші знижки саме на морозиво, фактично віддаючи багато позицій за пів ціни:

Морозиво Рудь "100% морозиво" (порційне, 70 г) — ціна знизилась удвічі завдяки знижці -51% .

— ціна знизилась удвічі завдяки знижці . Морозиво Рудь "100% морозиво" (велике, 0,5 кг) — так само подешевшало вдвічі, знижка становить -51% .

— так само подешевшало вдвічі, знижка становить . Морозиво "Київський пломбір" — вартість знизилась рівно на -50% .

— вартість знизилась рівно на . Морозиво Laska Maximuse — доступне зі знижкою -50% .

— доступне зі знижкою . Морозиво "Ласунка Гран-Прі" — ціна впала на -50%.

Морозиво. Скрин - atbmarket.com

Морозиво лінійки "Три Ведмеді" — подешевшало майже наполовину, знижка становить -46% .

— подешевшало майже наполовину, знижка становить . Морозиво "Каштан" — продається зі знижкою -45% .

— продається зі знижкою . Морозиво "Лімо Пломбір 1965" — акційна знижка складає -45%.

Заморожені напівфабрикати та страви

Суттєво зекономити можна також на ситних обідах чи вечерях "на швидку руку":

Заморожені вареники "Своя Лінія" з картоплею (0,9 кг) — 49,41 грн замість 78,60 грн (знижка 37%).

— 49,41 грн замість 78,60 грн (знижка 37%). Пельмені "Своя Лінія" з індичкою (0,6 кг) — знижка 35%.

— знижка 35%. Пельмені "Своя Лінія" зі свининою та яловичиною (0,9 кг) — знижка 33%.

— знижка 33%. Заморожені хачапурі "День у День" (300 г) — 79,83 грн замість 136,80 грн (знижка 41%).

— 79,83 грн замість 136,80 грн (знижка 41%). Заморожені овочеві суміші Iglotex для крем-супів та квасолевого супу — знижка 40%.

Поспішайте до найближчого магазину мережі, щоб скористатися цими вигідними пропозиціями та поповнити свої домашні запаси. Акційні пропозиції діють до 23 червня.

Раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" цінопад на шоколад.