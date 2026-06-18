Рус

В "АТБ" обвалили ціни на морозиво та напівфабрикати: деякі позиції віддають за пів ціни

Автор
Марина Іщенко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Товари не зіпсуються, якщо їх покласти в морозильну камеру
Товари не зіпсуються, якщо їх покласти в морозильну камеру. Фото Колаж "Телеграф"

Акційні пропозиції діятимуть ще кілька днів

В "АТБ" стартував масштабний "цінопад" у відділі заморожених продуктів. Супермаркет підготував грандіозні знижки, які в деяких позиціях навіть перевищують заявлені 40% і сягають більше половини вартості товару.

Особливо приємні пропозиції чекають на любителів холодних десертів та швидких у приготуванні заморожених страв. "Телеграф" розповість детальніше.

Більше про знижки у матеріалі: "В "АТБ" запустили великі знижки: які товари подешевшали вдвічі".

У літню спеку АТБ підготував чи не наймасштабніші знижки саме на морозиво, фактично віддаючи багато позицій за пів ціни:

  • Морозиво Рудь "100% морозиво" (порційне, 70 г) — ціна знизилась удвічі завдяки знижці -51%.
  • Морозиво Рудь "100% морозиво" (велике, 0,5 кг) — так само подешевшало вдвічі, знижка становить -51%.
  • Морозиво "Київський пломбір" — вартість знизилась рівно на -50%.
  • Морозиво Laska Maximuse — доступне зі знижкою -50%.
  • Морозиво "Ласунка Гран-Прі" — ціна впала на -50%.
Морозиво. Скрин - atbmarket.com
  • Морозиво лінійки "Три Ведмеді" — подешевшало майже наполовину, знижка становить -46%.
  • Морозиво "Каштан" — продається зі знижкою -45%.
  • Морозиво "Лімо Пломбір 1965" — акційна знижка складає -45%.

Заморожені напівфабрикати та страви

Суттєво зекономити можна також на ситних обідах чи вечерях "на швидку руку":

  • Заморожені вареники "Своя Лінія" з картоплею (0,9 кг) — 49,41 грн замість 78,60 грн (знижка 37%).
  • Пельмені "Своя Лінія" з індичкою (0,6 кг) — знижка 35%.
  • Пельмені "Своя Лінія" зі свининою та яловичиною (0,9 кг) — знижка 33%.
  • Заморожені хачапурі "День у День" (300 г) — 79,83 грн замість 136,80 грн (знижка 41%).
  • Заморожені овочеві суміші Iglotex для крем-супів та квасолевого супу — знижка 40%.

Поспішайте до найближчого магазину мережі, щоб скористатися цими вигідними пропозиціями та поповнити свої домашні запаси. Акційні пропозиції діють до 23 червня.

Раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" цінопад на шоколад.

Теги:
#Морозиво #АТБ #Ціна