В "АТБ" обвалили ціни на морозиво та напівфабрикати: деякі позиції віддають за пів ціни
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Акційні пропозиції діятимуть ще кілька днів
В "АТБ" стартував масштабний "цінопад" у відділі заморожених продуктів. Супермаркет підготував грандіозні знижки, які в деяких позиціях навіть перевищують заявлені 40% і сягають більше половини вартості товару.
Особливо приємні пропозиції чекають на любителів холодних десертів та швидких у приготуванні заморожених страв. "Телеграф" розповість детальніше.
Більше про знижки у матеріалі: "В "АТБ" запустили великі знижки: які товари подешевшали вдвічі".
У літню спеку АТБ підготував чи не наймасштабніші знижки саме на морозиво, фактично віддаючи багато позицій за пів ціни:
- Морозиво Рудь "100% морозиво" (порційне, 70 г) — ціна знизилась удвічі завдяки знижці -51%.
- Морозиво Рудь "100% морозиво" (велике, 0,5 кг) — так само подешевшало вдвічі, знижка становить -51%.
- Морозиво "Київський пломбір" — вартість знизилась рівно на -50%.
- Морозиво Laska Maximuse — доступне зі знижкою -50%.
- Морозиво "Ласунка Гран-Прі" — ціна впала на -50%.
- Морозиво лінійки "Три Ведмеді" — подешевшало майже наполовину, знижка становить -46%.
- Морозиво "Каштан" — продається зі знижкою -45%.
- Морозиво "Лімо Пломбір 1965" — акційна знижка складає -45%.
Заморожені напівфабрикати та страви
Суттєво зекономити можна також на ситних обідах чи вечерях "на швидку руку":
- Заморожені вареники "Своя Лінія" з картоплею (0,9 кг) — 49,41 грн замість 78,60 грн (знижка 37%).
- Пельмені "Своя Лінія" з індичкою (0,6 кг) — знижка 35%.
- Пельмені "Своя Лінія" зі свининою та яловичиною (0,9 кг) — знижка 33%.
- Заморожені хачапурі "День у День" (300 г) — 79,83 грн замість 136,80 грн (знижка 41%).
- Заморожені овочеві суміші Iglotex для крем-супів та квасолевого супу — знижка 40%.
Поспішайте до найближчого магазину мережі, щоб скористатися цими вигідними пропозиціями та поповнити свої домашні запаси. Акційні пропозиції діють до 23 червня.
Раніше "Телеграф" писав, що в "АТБ" цінопад на шоколад.