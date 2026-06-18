В "АТБ" обвалили цены на мороженое и полуфабрикаты: некоторые позиции отдают за полцены

Акционные предложения будут действовать еще несколько дней

В "АТБ" стартовал масштабный "ценопад" в отделе замороженных продуктов. Супермаркет подготовил грандиозные скидки, в некоторых позициях даже превышающие заявленные 40% и достигающие более половины стоимости товара.

Особенно приятные предложения ожидают любителей холодных десертов и скорых в приготовлении замороженных блюд. "Телеграф" расскажет поподробнее.

Больше о скидках в материале: "В "АТБ" запустили большие скидки: какие товары подешевели вдвое".

В летнюю жару АТБ подготовил едва ли не самые масштабные скидки именно на мороженое, фактически отдавая многие позиции за полцены:

Мороженое Рудь "100% мороженое" (порционное, 70 г) — цена снизилась вдвое благодаря скидке -51% .

— цена снизилась вдвое благодаря скидке . Мороженое Рудь "100% мороженое" (большое, 0,5 кг) — так же подешевело вдвое, скидка составляет -51% .

— так же подешевело вдвое, скидка составляет . Мороженое "Киевский пломбир" — стоимость снизилась ровно на -50% .

— стоимость снизилась ровно на . Мороженое Laska Maximuse – доступно со скидкой -50% .

– доступно со скидкой . Мороженое "Лакомка Гран-При" — цена упала на -50%.

Мороженое. Скрин – atbmarket.com

Мороженое линейки "Три Медведя" — подешевело почти наполовину, скидка составляет -46% .

— подешевело почти наполовину, скидка составляет . Мороженое "Каштан" — продается со скидкой -45% .

— продается со скидкой . Мороженое "Лимо Пломбир 1965" — акционная скидка составляет -45%.

Замороженные полуфабрикаты и блюда

Существенно сэкономить можно также на сытных обедах или ужинах "на скорую руку":

Замороженные вареники "Своя Линия" с картофелем (0,9 кг) — 49,41 грн вместо 78,60 грн (скидка 37%).

— 49,41 грн вместо 78,60 грн (скидка 37%). Пельмени "Своя Линия" с индейкой (0,6 кг) – скидка 35%.

– скидка 35%. Пельмени "Своя Линия" со свининой и говядиной (0,9 кг) – скидка 33%.

– скидка 33%. Замороженные хачапури "День в День" (300 г) — 79,83 грн вместо 136,80 грн (скидка 41%).

— 79,83 грн вместо 136,80 грн (скидка 41%). Замороженные овощные смеси Iglotex для крем-супов и фасолевого супа – скидка 40%.

Торопитесь в ближайший магазин сети, чтобы воспользоваться этими выгодными предложениями и пополнить свои домашние запасы. Акционные предложения действуют до 23 июня.

Ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" ценопад на шоколад.