В "АТБ" обвалили цены на мороженое и полуфабрикаты: некоторые позиции отдают за полцены
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Акционные предложения будут действовать еще несколько дней
В "АТБ" стартовал масштабный "ценопад" в отделе замороженных продуктов. Супермаркет подготовил грандиозные скидки, в некоторых позициях даже превышающие заявленные 40% и достигающие более половины стоимости товара.
Особенно приятные предложения ожидают любителей холодных десертов и скорых в приготовлении замороженных блюд. "Телеграф" расскажет поподробнее.
Больше о скидках в материале: "В "АТБ" запустили большие скидки: какие товары подешевели вдвое".
В летнюю жару АТБ подготовил едва ли не самые масштабные скидки именно на мороженое, фактически отдавая многие позиции за полцены:
- Мороженое Рудь "100% мороженое" (порционное, 70 г) — цена снизилась вдвое благодаря скидке -51%.
- Мороженое Рудь "100% мороженое" (большое, 0,5 кг) — так же подешевело вдвое, скидка составляет -51%.
- Мороженое "Киевский пломбир" — стоимость снизилась ровно на -50%.
- Мороженое Laska Maximuse – доступно со скидкой -50%.
- Мороженое "Лакомка Гран-При" — цена упала на -50%.
- Мороженое линейки "Три Медведя" — подешевело почти наполовину, скидка составляет -46%.
- Мороженое "Каштан" — продается со скидкой -45%.
- Мороженое "Лимо Пломбир 1965" — акционная скидка составляет -45%.
Замороженные полуфабрикаты и блюда
Существенно сэкономить можно также на сытных обедах или ужинах "на скорую руку":
- Замороженные вареники "Своя Линия" с картофелем (0,9 кг) — 49,41 грн вместо 78,60 грн (скидка 37%).
- Пельмени "Своя Линия" с индейкой (0,6 кг) – скидка 35%.
- Пельмени "Своя Линия" со свининой и говядиной (0,9 кг) – скидка 33%.
- Замороженные хачапури "День в День" (300 г) — 79,83 грн вместо 136,80 грн (скидка 41%).
- Замороженные овощные смеси Iglotex для крем-супов и фасолевого супа – скидка 40%.
Торопитесь в ближайший магазин сети, чтобы воспользоваться этими выгодными предложениями и пополнить свои домашние запасы. Акционные предложения действуют до 23 июня.
Ранее "Телеграф" писал, что в "АТБ" ценопад на шоколад.