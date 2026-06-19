Не плутайте ці слова: коли слід говорити "посмішка", а коли – "усмішка"

Кожне з цих слів має своє значення

В українській мові є чимало слів, які здаються повними синонімами, але насправді мають тонкі сенсові відтінки. Саме до таких належать слова "посмішка" та "усмішка".

"Телеграф", посилаючись на блогера і мовознавця Шпрехера, пояснить, чим вони відрізняються та коли доречно вживати кожен із варіантів.

За словами фахівця, "усмішка" зазвичай означає легкий, щирий і природний вияв доброзичливості чи радості. Наприклад, можна сказати: "На її обличчі з'явилася тепла усмішка".

Натомість слово "посмішка" має ширше значення. Воно може означати як приязний вираз обличчя, так і усміх із певним відтінком – іронії, хитрощів, насмішки або навіть зверхності. Наприклад: "На його вустах майнула загадкова посмішка".

Мовознавець також звернув увагу на вимову слова "усмішка". Воно має два нормативні варіанти наголосу – усмі́шка та у́смішка. Обидва вважаються правильними та відповідають нормам сучасної української літературної мови.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, звідки взялося слово "пательня" і яке його справжнє походження.