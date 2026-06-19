Не путайте эти слова: когда следует говорить "усмішка", а когда — "посмішка" на украинском

Каждое из этих слов имеет свое значение

В украинском языке много слов, которые кажутся полными синонимами, но на самом деле имеют тонкие смысловые оттенки. Именно к таковым относятся слова "усмішка" и "посмішка".

"Телеграф", ссылаясь на блогера и языковеда Шпрехера, объяснит, чем они отличаются и когда уместно употреблять каждый из вариантов.

По словам специалиста, "усмішка" обычно означает легкое, искреннее и естественное проявление доброжелательности или радости. К примеру, можно сказать: "На її обличчі з'явилася тепла усмішка".

Слово "посмішка" имеет более широкое значение. Оно может означать как дружелюбное выражение лица, так и улыбка с определенным оттенком – иронии, уловок, насмешки или даже превосходства. Например: "На його вустах майнула загадкова посмішка".

Языковед также обратил внимание на произношение слова "усмішка". Оно имеет два нормативных варианта ударения – усмі́шка та у́смішка. Оба считаются правильными и соответствуют нормам современного украинского литературного языка.

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