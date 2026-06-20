"За доставку платить Навроцький". Зеленський відправив Орден "Новою поштою" і викликав хвилю жартів

У мережі згадали навіть "Укрпошту"

Відправка Ордену Білого Орла президентом України Володимиром Зеленським у Польщу "Новою Поштою" надихнула українців на створення мемів. Чимало людей жартувало, що український лідер нібито не сплатив за доставку.

"Телеграф" зібрав найсмішніші жарти. Зауважимо, що Орден Білого Орла — одна з найвищих нагород в Польщі, але президент Кароль Навроцький позбавив її українського лідера.

Українці у мережі вже оцінили те, що Орден відправили саме "Новою Поштою". Адже, окрім швидкості доставки, є можливість обирати, хто платить за доставку. Хоча, коли посилка їде за кордон, як правило її оплачує відправник.

Жарти про відправку Ордена Білого Орла Новою поштою

Жарти про відправку Ордена Білого Орла Новою поштою

Чимало людей жартувало, що Зеленський вказав мінімальну оціночну вартість. В мережі користувачі пишуть:

Сподіваюсь, доставка за рахунок отримувача.

Зеленський: відправляє орден Навроцькому "Новою поштою". Буданов: відправляє орден Навроцькому совою.

Пу-пу… Класика токсичних стосунків: подарунок був "від душі", поки не настав момент нагадати, хто його купив.

Добре, що не "Укрпоштою", бо орден би повернувся вже наступному президенту.

Ех, а міг би дроном якимось.

Сподіваємось, відправка була з відділення, що знаходиться на вулиці Степана Бандери.

Нагадаємо, "Телеграф" поспілкувався з експертами та дізнався, які наслідки можуть виникнути від позбавлення Зеленського ордена Білого Орла. Вони вказали на п'ять моментів.