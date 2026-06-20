"За доставку платить Навроцький". Зеленський відправив Орден "Новою поштою" і викликав хвилю жартів
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У мережі згадали навіть "Укрпошту"
Відправка Ордену Білого Орла президентом України Володимиром Зеленським у Польщу "Новою Поштою" надихнула українців на створення мемів. Чимало людей жартувало, що український лідер нібито не сплатив за доставку.
"Телеграф" зібрав найсмішніші жарти. Зауважимо, що Орден Білого Орла — одна з найвищих нагород в Польщі, але президент Кароль Навроцький позбавив її українського лідера.
Українці у мережі вже оцінили те, що Орден відправили саме "Новою Поштою". Адже, окрім швидкості доставки, є можливість обирати, хто платить за доставку. Хоча, коли посилка їде за кордон, як правило її оплачує відправник.
Чимало людей жартувало, що Зеленський вказав мінімальну оціночну вартість. В мережі користувачі пишуть:
- Сподіваюсь, доставка за рахунок отримувача.
- Зеленський: відправляє орден Навроцькому "Новою поштою". Буданов: відправляє орден Навроцькому совою.
- Пу-пу… Класика токсичних стосунків: подарунок був "від душі", поки не настав момент нагадати, хто його купив.
- Добре, що не "Укрпоштою", бо орден би повернувся вже наступному президенту.
- Ех, а міг би дроном якимось.
- Сподіваємось, відправка була з відділення, що знаходиться на вулиці Степана Бандери.
Нагадаємо, "Телеграф" поспілкувався з експертами та дізнався, які наслідки можуть виникнути від позбавлення Зеленського ордена Білого Орла. Вони вказали на п'ять моментів.