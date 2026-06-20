"За доставку платит Навроцкий". Зеленский отправил Орден "Новой почтой" и вызвал волну шуток

В сети вспомнили даже "Укрпочту"

Отправка Ордена Белого Орла президентом Украины Владимиром Зеленским в Польшу "Новой почтой" вдохновила украинцев на создание мемов. Многие шутили, что украинский лидер якобы не заплатил за доставку.

"Телеграф" собрал самые смешные шутки. Отметим, что Орден Белого Орла – одна из самых высоких наград в Польше, но президент Кароль Навроцкий лишил ее украинского лидера.

Украинцы в сети уже оценили, что Орден отправили именно "Новой Почтой". Ведь кроме скорости доставки есть возможность выбирать, кто платит за доставку. Хотя когда посылка едет за границу, как правило, ее оплачивает отправитель.

Шутки об отправке Ордена Белого Орла Новой почтой

Шутки об отправке Ордена Белого Орла Новой почтой

Многие шутили, что Зеленский указал минимальную оценочную стоимость. В сети пользователи пишут:

Надеюсь, доставка за счет получателя.

Зеленский: отправляет Навроцкому орден "Новой почтой". Буданов: отправляет орден Навроцкому совой.

Пу-пу… Классика токсических отношений: подарок был "от души", пока не настал момент напомнить, кто его купил.

Хорошо, что не "Укрпочтой", потому что орден вернулся бы уже следующему президенту.

Эх, а мог бы дроном каким-нибудь.

Надеемся, отправка была из отделения, расположенного на улице Степана Бандеры.

Напомним, "Телеграф" пообщался с экспертами и узнал, какие последствия могут возникнуть от лишения Зеленского ордена Белого Орла. Они указали на пять моментов.