Індукційні плити втрачають позиції: нове рішення економить місце і спрощує прибирання

На яку технологію варто придивитись

Індукційні варильні поверхні вже давно вважаються одним із найзручніших рішень для кухні, адже вони швидко нагріваються та дозволяють економити електроенергію. Вони також прості у догляді, що робить їх популярними серед користувачів.

Однак сучасні кухонні технології постійно розвиваються. Тому на ринку з’являються нові рішення, які поступово привертають дедалі більше уваги. Одним з таких є схована варильна поверхня, як написали в "okdiario".

Що таке невидима індукційна поверхня

Йдеться про систему, де індукційна технологія прихована під стільницею. Зовні така кухня виглядає як звичайна робоча поверхня без конфорок, розмітки чи скляної панелі.

Для приготування їжі достатньо поставити каструлю або сковороду на спеціальну зону та увімкнути нагрівання. Сам механізм розташований під стільницею, виготовленою з матеріалів, стійких до високих температур.

Переваги

Однією з головних переваг новинки називають економію місця. Коли варильна поверхня не використовується, стільниця залишається повністю вільною.

На ній можна готувати продукти, працювати або навіть використовувати її як обідню зону. Особливо це актуально для невеликих кухонь, де кожен сантиметр має значення.

Ще одна перевага — простий догляд. Оскільки поверхня не має виступів, стиків чи рамок, на ній майже не накопичуються бруд і залишки їжі.

Після приготування достатньо протерти стільницю вологою серветкою, щоб повернути їй охайний вигляд.

Що стримує поширення технології

Головним недоліком поки залишається висока вартість. Такі системи коштують дорожче за класичні індукційні поверхні, оскільки поєднують складне обладнання та спеціальні матеріали стільниці.

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