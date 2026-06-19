Подружжя створило дім із шин, глини, скла та алюмінієвих банок: він виглядає не гірше сучасних
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Цьому будинку вже майже 30 років
У США з’явився унікальний будинок, який більше схожий на експеримент із майбутнього, ніж на звичайне житло. Подружжя власноруч звело його майже повністю з перероблених матеріалів.
Головна особливість проєкту — екологічне будівництво. Для зведення використали понад 1500 старих шин, близько 11 тисяч алюмінієвих банок і скляні пляшки. Стіни мають товщину до 75 см і заповнені ущільненою глиною, що допомагає утримувати тепло, як написали в "clickpetroleoegas".
За словами рієлторів, будинок майже весь збудований руками власників — близько 90% робіт вони виконали самостійно. Будівництво тривало кілька років і завершилося у 1997 році.
Всередині житло також незвичайне: дерев’яні балки, кам’яні елементи, вбудовані лави, каміни та відкриті простори. Підлога зроблена з утрамбованої землі, а частина вікон може автоматично реагувати на дощ.
Будинок проєктували так, щоб він тримав стабільну температуру близько 18°C протягом року завдяки природній теплоізоляції та сонячним рішенням.
На території є гараж, загороди, місце для тварин, сараї та ставок. За словами рієлтора, об’єкт може зацікавити тих, хто шукає життя ближче до природи.
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