Подружжя створило дім із шин, глини, скла та алюмінієвих банок: він виглядає не гірше сучасних

Цьому будинку вже майже 30 років

У США з’явився унікальний будинок, який більше схожий на експеримент із майбутнього, ніж на звичайне житло. Подружжя власноруч звело його майже повністю з перероблених матеріалів.

Головна особливість проєкту — екологічне будівництво. Для зведення використали понад 1500 старих шин, близько 11 тисяч алюмінієвих банок і скляні пляшки. Стіни мають товщину до 75 см і заповнені ущільненою глиною, що допомагає утримувати тепло, як написали в "clickpetroleoegas".

За словами рієлторів, будинок майже весь збудований руками власників — близько 90% робіт вони виконали самостійно. Будівництво тривало кілька років і завершилося у 1997 році.

Посеред лісу в США подружжя збудувало будинок зі сміття. Фото: "clickpetroleoegas"

Всередині житло також незвичайне: дерев’яні балки, кам’яні елементи, вбудовані лави, каміни та відкриті простори. Підлога зроблена з утрамбованої землі, а частина вікон може автоматично реагувати на дощ.

Будинок проєктували так, щоб він тримав стабільну температуру близько 18°C протягом року завдяки природній теплоізоляції та сонячним рішенням.

На території є гараж, загороди, місце для тварин, сараї та ставок. За словами рієлтора, об’єкт може зацікавити тих, хто шукає життя ближче до природи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як чоловік з дружиною перетворили безплідні гори в Китаї на густий ліс.