Туалети вдома можуть зникнути: з’явилась система для найбільш ледачих

У Китаї створили автономний пристрій

Звичайні туалети можуть поступово відійти в минуле, адже нові технології вже пропонують повністю автономні системи, які самі під’їжджають до людини, працюють і навіть очищаються без участі людини.

Такий пристрій показала Китайська компанія Yueban. Xiaoban — "розумний" туалет на базі штучного інтелекту, який може самостійно рухатися, уникати перешкод і навіть очищатися після використання, як написали в "nlc".

Пристрій створений насамперед для людей з обмеженою мобільністю, яким важко самостійно пересуватися.

Головна особливість Xiaoban — автономність. Завдяки системі 3D-датчиків і LiDAR він може під’їхати до користувача, а після використання повертається на базову станцію для обслуговування.

Док-станція підключається до водопроводу та каналізації й автоматично очищає резервуар. Усередині використовується подрібнювальний механізм, який запобігає засміченню системи.

Після цього запускається цикл самоочищення: пристрій обробляється водою під тиском та ультрафіолетом, що забезпечує дезінфекцію. Також передбачена система фільтрації запахів із вугільними фільтрами.

За даними виробника, Xiaoban вже продається в Китаї приблизно за 13 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які сучасні системи забезпечують кращу гігієну та дозволяють економити кошти замість використання туалетного паперу.