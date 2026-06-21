"Знищує природу". Відома блогерка оскандалилася в Карпатах (фото)

Популярну харків'янку звинуватили у "джипінгу" на Драгобраті

Відома харківська блогерка Ірина Гуртова опинилася в центрі скандалу після публікацій із відпочинку на високогірному курорті Драгобрат у Карпатах.

Популярна скетч-блогерка, відома в соцмережах під ніком beyourself1654, поділилася з підписниками світлинами з подорожі разом із чоловіком та друзями. Кадри з мальовничими краєвидами вона опублікувала, зокрема, у Threads та Instagram.

Скандал розгорівся після того, як у сторіс з’явилося відео, де один з учасників компанії позує на тлі білого позашляховика. Користувачі соцмереж звернули увагу на ймовірний "джипінг" — поїздку важкою технікою гірськими схилами.

"Схід сонця на Драгобраті", - підписала пост блогерка

"Забули вставити відео, яке в сторіс, де ви їдете на гору на джипі", — зауважила одна з користувачок популярної соцмережі, виклавши скрін під публікацією Ірини. Зараз цей коментар видалено, проте ким — невідомо.

У коментарях до допису у Threads українці різко розкритикували ситуацію. Люди пишуть, що "джипінг" у Карпатах є шкідливим та часто незаконним, навіть якщо його практикують місцеві перевізники:

"Ви ж знаєте, що джипінг в Україні заборонений на територіях природно-заповідного фонду, національних природних парках і т.д.? І також за це передбачені штрафи. І те, що це роблять місцеві, не означає що це дозволено законом і не шкодить природі"

"Дивлюсь ваші відео вже давно. Сатира і самоіронія завжди на висоті. Але не думав, що ви теж долучитесь до цього рагульства. Джипінг знищує природу, екосистему і ті ж краєвиди, якими ви так милуєтесь. Думав, ви більш здоровомислячі. Але хайп переміг здоровий глузд, як бачимо"

"Ви забули показати як своїм танком нищите гори!"

"Таке відчуття, що люди й**нулись та кожному треба завезти свою жопу на гору, замість того, щоб зайти туди пішки, як цивілізовані люди"

На природі діє правило: щоб після вас природа була такою ж якою була і до вас, щоб хтось після вас (ви і ваші діти) також мали змогу насолодитися тією красою. В**бать ще одну дорогу слідом свого позашляховика — має незворотні наслідки, і виглядає це десь так:

"Як джипінг? Чи соромно виставляти такі відео? А знищувати гори не соромно?"

"Гарний схід сонця, ви — жах. Наступного разу підіймайтесь своїми ніжками, а не платіть гроші чувакам на джипах, які знищують гори"

Хто така Ірина Гуртова?

Харківська контент-мейкерка, яка здобула популярність завдяки гумористичним скетчам про стосунки з чоловіком, побут, війну, суржик і хейт. Її відео регулярно набирають мільйони переглядів у соцмережах.

"Телеграф" повідомляє, що Драгобрат — одна з найвисокогірніших туристичних локацій України, розташована на масиві Свидовець у Рахівському районі Закарпатської області. Екологи та активісти неодноразово наголошують, що рух позашляховиків поза дозволеними маршрутами може завдавати шкоди природним екосистемам: руйнувати ґрунтовий покрив, шкодити рослинності та турбувати диких тварин.

Згідно з чинними правилами, пересування позашляховиками на окремих природоохоронних територіях обмежене або дозволене лише за спеціальними умовами, підкреслює експертка з екополітики фонду WWF-Україна Софія Шутяк у матеріалі "Суспільного". За несанкціонований рух можуть передбачатися штрафи та інші санкції (як от конфіскація транспорту) відповідно до законодавства про природно-заповідний фонд України. Раніше "Телеграф" повідомляв, як українські Карпати страждають від людей.