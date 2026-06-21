"Уничтожает природу". Известная блогерша оскандалилась в Карпатах (фото)

Популярную харьковчанку обвинили в "джипинге" на Драгобрате

Известная харьковская блогерша Ирина Гуртовая оказалась в центре скандала после публикаций из отдыха на высокогорном курорте Драгобрат в Карпатах.

Популярная скетч-блогерша, известная в соцсетях под ником beyourself1654, поделилась с подписчиками фотографиями из путешествия вместе с мужем и друзьями. Кадры с живописными видами она опубликовала, в частности, в Threads и Instagram.

Скандал разгорелся после того, как у сторис появилось видео, где один из участников компании позирует на фоне белого внедорожника. Пользователи соцсетей обратили внимание на вероятный "джипинг" — поездку тяжелой техникой по горным склонам.

"Восход солнца на Драгобрате", — подписала пост блогерша

"Забыли вставить видео, которое в сторис, где вы едете на гору на джипе", — отметила одна из пользовательниц популярной соцсети, выложив скрин под публикацией Ирины. Сейчас этот комментарий удален, однако кем — неизвестно.

В комментариях к сообщению в Threads украинцы резко раскритиковали ситуацию. Люди пишут, что "джипинг" в Карпатах является вредным и часто незаконным, даже если его практикуют местные перевозчики:

"Вы же знаете, что джипинг в Украине запрещен на территориях природно-заповедного фонда, национальных природных парках и т.д.? И также за это предусмотрены штрафы. И то, что это делают местные, не означает, что это разрешено законом и не вредит природе"

"Смотрю ваши видео уже давно. Сатира и самоирония всегда на высоте. Но не думал, что вы тоже присоединитесь к этому рагульству. Джипинг уничтожает природу, экосистему и те же виды, которыми вы так любуетесь. Думал, вы более здравомыслящи. Но хайп победил здравый смысл, как видим".

"Вы забыли показать как своим танком уничтожайте горы!"

"Такое ощущение, что люди й**нулись и каждому нужно завезти свою жопу на гору, вместо того, чтобы зайти туда пешком, как цивилизованные люди"

На природе действует правило: чтобы после вас природа была такой же, как была и до вас, чтобы кто-то после вас (вы и ваши дети) также имели возможность насладиться той красотой. В**бать еще одну дорога следом своего внедорожника — имеет необратимые последствия, и выглядит это где-то так:

"Как джипинг? Стыдно ли выставлять такие видео? А уничтожать горы не стыдно?"

"Хороший восход солнца, вы — ужас. В следующий раз поднимайтесь своими ножками, а не платите деньги чувакам на джипах, уничтожающих горы"

Кто такая Ирина Гуртовая?

Харьковская контент-мейкер, которая получила популярность благодаря юмористическим скетчам об отношениях с мужем, быте, войне, суржике и хейте. Ее видео регулярно набирают миллионы просмотров в соцсетях.

"Телеграф" сообщает, что Драгобрат — одна из самых высокогорных туристических локаций Украины, расположенная на массиве Свидовец в Раховском районе Закарпатской области. Экологи и активисты неоднократно отмечают, что движение внедорожников вне разрешенных маршрутов может наносить ущерб природным экосистемам: разрушать почвенный покров, вредить растительности и беспокоить диких животных.

Согласно действующим правилам, передвижение внедорожниками на отдельных природоохранных территориях ограничено или разрешено только по специальным условиям, подчеркивает эксперт по эко-политике фонда WWF-Украина София Шутяк в материале "Суспільного". За несанкционированное движение могут предусматриваться штрафы и другие санкции (например конфискация транспорта) в соответствии с законодательством о природно-заповедном фонде Украины. Ранее "Телеграф" сообщал, как украинские Карпаты страдают от людей.