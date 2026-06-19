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Туалетного паперу більше не буде? Які системи забезпечують кращу гігієну та економлять гроші

Автор
Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Це просте рішення допоможе заощадити Новина оновлена 19 червня 2026, 08:54
Це просте рішення допоможе заощадити. Фото Колаж "Телеграфу"

Система коштує недешево, але з часом може стати вигідною

Ще нещодавно туалетний папір здавався незамінним, але сьогодні йому дедалі частіше шукають альтернативу, яка обіцяє кращу гігієну та змінює звичні побутові звички.

Однією з таких альтернатив стали розумні туалетні системи з вбудованим душем, які активно використовуються в країнах Азії. Їхній принцип роботи полягає у використанні тонкого струменя теплої води для очищення, після чого відбувається автоматичне сушіння, як написали в "los andes 142".

Користувачі таких пристроїв відзначають, що вони забезпечують вищий рівень чистоти порівняно зі звичними методами. Крім того, відпадає потреба у постійному використанні паперу, що робить цей варіант більш екологічним.

Чим користуватись замість туалетного паперу
Розумний туалет із вбудованим душем. Фото: Телеграф

Хоча встановлення подібних систем потребує початкових витрат, у довгостроковій перспективі вони можуть виявитися вигідними завдяки економії на витратних матеріалах. Сучасні моделі також пропонують додаткові функції — підігрів сидіння, автоматичне очищення та навіть нейтралізацію запахів.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" писало про те, що кухонні шафи поступово виходять з моди — дизайнери назвали несподівану альтернативу цьому звичному рішенню.

Теги:
#Ремонт #Туалет #Туалетний папір