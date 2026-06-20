Навіщо іноземки тримають ложку на вікні. Дивний лайфхак підкорює світ

Ніякої магії — лише закони фізики

Звичайна ложка з нержавіючої сталі може врятувати від сирості в будинку чи квартирі. Це геніальне рішення стало вірусним.

Про те, як використовувати ложку для зменшення сирості у приміщенні розповідає аргентинський сайт El Cronista. Метод дуже простий: столову ложку необхідно просто покласти на підвіконня. Вона має лежати увігнутою стороною вгору, паралельно рамі.

Ложка на підвіконні. Фото: cronista.com

Це все, що потрібно зробити. Ложка на підвіконні зменшить кількість конденсату, що з'являється на вікнах у вологих приміщеннях. Вона створює пляму холоду, яка притягує водяну пару, перш ніж вона накопичиться на склі.

Чому цей метод працює

В основі цього трюку — закони фізики. Коли тепле, вологе повітря в будинку торкається холодного скла, пара перетворюється на краплі та осідає на вікні.

Ложка має вищу теплопровідність, ніж скло та охолоджується швидше. Тому ця більш холодна точка першою притягує мікроскопічні крапельки води у повітрі і вони накопичуються не на склі, а в ложці.

Вода збирається в ложці, а скло стає менш вологим. Час від часу воду з ложки треба зливати.

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