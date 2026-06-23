"Магазин для алкашів"? Покупці назвали "бісячу" особливість "АТБ" — їм відповіла співробітниця

Персонал магазинів не впливає на асортимент

Клієнти мережі "АТБ" скаржаться на те, що у холодильниках магазинів алкоголь часом можна зустріти частіше, ніж звичайні напої. Як виявилося, це не випадковість, а продумана політика компанії.

Про це розповіла співробітниця мережі, відповідаючи на запитання користувачів Reddit. Один із коментаторів обурився тим, що в спекотний день охолоджується переважно пиво:

"Чому влітку всі холодильники забиті тільки пивом і неможливо купити холодну воду? Якось зайшов у Міду (напевно, вперше в житті) і там було повно води в холодильниках. Виходить, що Міда — магазин здорової людини, а АТБ — магазин для алкашів", — обурюється користувач.

На скаргу відповіла жінка, котра представилася співробітницею мережі. Вона пояснила, що персонал магазинів не впливає на асортимент у холодильниках, оскільки суворо дотримується комерційного плану.

"Не повірите, взимку теж там повно пива. На жаль, це не ми вирішуємо, що там буде стояти, нам надсилають планограму викладки товару, і по ній ми зобов’язані виставити товар. Я не раз матюкала тих, хто це придумав, бо дивишся: всього п’ять позицій води та 15 алкоголю", — відповіла співробітниця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка фраза клієнта "АТБ" змушує нервувати всіх довкола.