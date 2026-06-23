Найгірше, що можна сказати на касі "АТБ": яка фраза клієнта змушує нервувати всіх навколо

Цю критичну помилку хоч раз робив кожен покупець перед оплатою

Касирка з "АТБ" поділилася ситуацією, яка регулярно викликає труднощі під час роботи на касі. Це дратує не тільки покупців, але й робітників.

Про це вона розповіла, відповідаючи на запитання користувачів на платформі Reddit. За її словами, однією з найбільш незручних ситуацій є необхідність скасування покупки вже після того, як товар пробито. У таких випадках процедура займає більше часу, ніж зазвичай, що створює чергу та затримує інших покупців.

Що відповіла касирка. Фото: Reddit

Працівниця пояснила, що для проведення скасування необхідно залучати охорону. Співробітник охорони має підтвердити операцію за допомогою службового коду та спеціального штрихкоду, після чого касир може прибрати товар із чека.

Через таку багатоступеневу процедуру процес обслуговування сповільнюється, що часто викликає незручності як у персоналу, так і в покупців, які очікують у черзі.

Дівчина зізналася, що подібні ситуації їй неприємні, адже вони ускладнюють роботу та впливають на загальний темп обслуговування в магазині.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи компенсує "АТБ" вартість речей, викрадених із камер зберігання.