Перед нею вибачилася вся країна: як виглядає наймиліша фанатка ЧС-2026 (фото)

Дівчина стала одним із символом Мундіалю-2026

Популярна південнокорейська блогерка, інфлюєнсерка і творчиня розважального контенту Ino Cat (справжнє ім’я — Юн Су Джин) прославилася на чемпіонаті світу з футболу. Перед дівчиною офіційно вибачилася влада Мексики, а Міжнародна федерація футболу (ФІФА) зробила її VIP-гостем Мундіалю.

Що потрібно знати

Мексиканець образив Юн Су Джин на трибунах

Влада вибачилася перед дівчиною

Кореянка — популярна блогерка

Наразі Юн Су Джин насолоджується святом футболу. Про це повідомляє "Телеграф".

Блогерка відвідує різні заходи, зокрема, напередодні її тепло прийняли мексиканські чиновники, які подарували їй футболку збірної Мексики.

На жаль, слава на ЧС-2026 прийшла до Ino Cat через скандал. Президент Коледжу топографічних та геодезичних інженерів Халіско Улісес Бернал на трибунах під час матчу ЧС-2026 показував дівчині расистський жест (розкосі очі). Після розголосу мексиканського чиновника усунули від роботи.

There is no way, this damn tacky jerk is the president of the surveyors' association?pic.twitter.com/AkXzv9YOjH — Redback (@chamugah) June 14, 2026

Ситуацію прокоментувала навіть президентка Мексики Клаудія Шейнбаум, яка рішуче засудила прояв расизму, наголосивши, що футбол має об’єднувати, а не розділяти людей.

А ФІФА на знак солідарності та боротьби з дискримінацією офіційно запросила Ino Cat як VIP-гостя на ключовий матч Південна Корея — Мексика (0:1). Ino Cat подякувала всім за підтримку та зазначила, що хоча одна людина змусила її плакати, мільйони інших мексиканців повернули їй усмішку. Цю вболівальницю збірної Південної Кореї вже називають наймилішою фанаткою Мундіалю-2026.

Як виглядає Ino Cat

Юн Су Джин/Фото: instagram.com/inocat_t

Юн Су Джин/Фото: instagram.com/inocat_t

Юн Су Джин/Фото: instagram.com/inocat_t

Юн Су Джин на ЧС-2026/Фото: instagram.com/inocat_t

Юн Су Джин на ЧС-2026/Фото: instagram.com/inocat_t

Юн Су Джин на ЧС-2026/Фото: instagram.com/inocat_t

Нагадаємо, чемпіонат світу з футболу-2026 проходить у розширеному новому форматі та одразу у трьох країнах (США, Канаді та Мексиці). На Мундіалі грають 48 збірних, через що кількість матчів значно зросла і додалася нова стадія плей-оф.

На сайті "Телеграф" доступні розклад, результати та відеоогляди всіх матчів ЧС-2026. До речі, всі ігри можна переглянути в Україні. Додамо, що суперкомп’ютер назвав ймовірного переможця турніру, проте з думкою машини не погоджуються астрологи.