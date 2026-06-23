Шакиру насильно поцеловали на ЧМ-2026: момент попал в прямой эфир (видео)

То что казалось грубостью, оказалось проявлением любви

Звездная колумбийская певица Шакира засветилась на матче чемпионата мира по футболу-2026 Аргентина — Австрия. В прямую трансляцию игры попал неловкий момент на трибунах, где молодой парень, казалось, насильно, пытается поцеловать исполнительницу.

Что нужно знать

Аргентина обыграла Австрию — 2:0

Шакира пришла на игру с сыновьями

Сын певицы неловко поцеловал маму, момент завирусился в сети

Момент вызвал негодование у многих, однако, когда стало известно, кто поцеловал певицу, страсти утихли. Как оказалось, это был сын певицы Милан, который решил поцеловать маму, увидев себя в кадре. Об этом сообщает "Телеграф".

🚨 WATCH: Shakira took a break from her tour to watch Argentina in Dallas with her sons... 🔥



Lionel Messi responded with a brace and a 2-0 win. 🇦🇷🐐pic.twitter.com/YMSfMRAnq0 — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 23, 2026

Шакира находилась на трибунах в VIP-ложе вместе с сыновьями Миланом (родился 22 января 2013 года) и Сашей (родился 29 января 2015 года) от романа с известным испанский футболистом Жераром Пике. Пара рассталась со скандалом в 2022 году после измены футболиста. После этого Шакира забрала детей с собой в Майами (США).

Отметим, аргентинские болельщики овациями встречали появление Шакиры в кадре, хотя она не имеет отношения к их сборной. Футбольные фанаты обожают ее за международные хиты, посвященные чемпионатам мира. К слову, к ЧМ-2026 колумбийка презентовала песню Dai Dai, которая стала одним из гимнов Мундиаля.

Напомним, чемпионат мира по футболу-2026 проходит в расширенном новом формате и сразу в трех странах (США, Канаде и Мексике). На Мундиале играют 48 сборных, из-за чего количество матчей значительно выросло и добавилась новая стадия плей-офф.

На сайте "Телеграф" доступны расписание, результаты и видеообзоры всех матчей ЧМ-2026. К слову, все игры можно посмотреть в Украине. Добавим, что суперкомпьютер назвал вероятного победителя турнира, однако с мнением машины не согласны астрологи.