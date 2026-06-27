Гороскоп на 28 червня: Ракам — турбота про себе, Терезам — приємний сюрприз

Дізнайтесь, що день обіцяє саме вам

Завтра зірки радять менше озиратися на минуле та більше уваги приділяти тому, що відбувається тут і зараз, повідомляє "Телеграф".

Овен (21 березня — 19 квітня)

Завтра ваша завзятість допоможе досягти того, що раніше здавалося недосяжним. Не дозволяйте чужій думці збити вас із вибраного курсу. У другій половині дня можлива новина, яка змусить переглянути найближчі плани на краще.

Телець (20 квітня — 20 травня)

День виявиться сприятливим для вирішення побутових та фінансових питань. Ви зможете знайти компроміс там, де ще нещодавно здавалося неможливим домовитися. Увечері зірки радять приділити час відпочинку та людям, поряд з якими ви почуваєтеся спокійно.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Ваше красномовство завтра стане головною перевагою. Переговори, співбесіди та будь-які зустрічі пройдуть успішно, якщо ви будете щирі. Не виключена несподівана пропозиція, яка відкриє перед вами цікаві перспективи.

Рак (21 червня — 22 липня)

Завтра не варто переживати через дрібниці. Багато проблем виявляться тимчасовими і вирішаться швидше, ніж ви вважаєте. Гарний день для піклування про себе, планування майбутнього та зміцнення стосунків із близькими.

Лев (23 липня — 22 серпня)

На вас чекає день високої активності та нових можливостей. Керівництво чи колеги можуть гідно оцінити ваші старання. Не втрачайте шансу заявити про свої ідеї — саме вони здатні принести вам успіх у найближчому майбутньому.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Завтра варто відмовитись від прагнення контролювати абсолютно все. Іноді найкращий результат приходить тоді, коли ви дозволяєте подіям йти своєю чергою. Можливі приємні звістки, пов’язані з роботою або грошима.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День подарує шанс відновити стосунки з людиною, з якою давно виникло непорозуміння. У професійній сфері вдасться успішно завершити важливу справу. Увечері можливий приємний сюрприз чи несподіване запрошення.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Завтра ваша інтуїція виявиться особливо точною. Якщо відчуєте, що варто відмовитися від якоїсь пропозиції чи, навпаки, ризикнути, довіртеся внутрішньому голосу. Фінансова ситуація почне поступово покращуватись.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Перед вами відкриються нові обрії. День сприятливий для навчання, подорожей, знайомств та всього, що розширює кругозір. Навіть невелика поїздка або цікава розмова здатна надихнути вас на серйозні зміни.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Завтра ви зможете завершити справу, яку довго відкладали. Це принесе почуття полегшення та впевненості у своїх силах. Не виключено цікавих пропозицій, пов’язаних з кар’єрою або додатковим заробітком.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Ваш нестандартний погляд на ситуацію допоможе знайти рішення, яке не помічали оточуючі. День сприятливий для творчості, спілкування та нових проектів. Можлива зустріч із людиною, яка відіграє важливу роль у вашому майбутньому.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Завтра важливо не розпорошуватися на безліч завдань одночасно. Зосередившись на найголовнішому, ви зможете досягти набагато більшого. В особистому житті настає сприятливий момент для відвертих розмов, зізнань та романтичних сюрпризів.

Астрологічні прогнози та прогнози Таро виходять на "Телеграфі" у рамках редакційної політики.