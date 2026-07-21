Залишився лише один день знижок: у "АТБ" обвалили ціни на популярні солодощі

До закінчення акційної пропозиції залишився один день

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У супермаркетах "АТБ" можна відчутно заощадити на шоколадках. Однак треба поквапитися.

"Телеграф" розповідає про приємний сюрприз для любителів ласощів від популярної мережі супермаркетів. Йдеться про акції на шоколадки Roshen та Millennium.

Наприклад, 90-грамову молочну шоколадку "Рошен" можна придбати за ціною 35,90 грн за штуку. Вже завтра вартість шоколадного виробу подорожчає майже вдвічі – 67,90 грн за штуку.

Шоколад 90г Рошен молочний/Фото: АТБ

Трохи дорожче коштуватимуть шоколадки Millennium. Пористий молочний та пористий білий шоколад до кінця дня можна придбати в АТБ за ціною 36,70 грн за штуку. Завтра їхня вартість підвищиться на 44% до 65,90 грн за штуку.

Шоколад 90г Millennium Пористий Молочний/Фото: АТБ

Шоколад 90г Millennium Пористий Білий/Фото: АТБ

Вже в середу, 22 липня, ціни на перераховані вище товари зміняться. Річ у тім, що у мережі "АТБ" основні акційні пропозиції оновлюються щотижня щосереди. Знижки діють рівно 7 днів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, куди подіється "просрочка" з полиць АТБ. До речі, ситуація може змінитися, якщо в Україні ухвалять закон про "фудбенкінг" (food banking). Його ухвалення є однією з вимог Євросоюзу.