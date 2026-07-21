Чому після укусу оси не можна махати руками: зробите лише гірше

Найкраща стратегія після укусу — спокійно відійти від місця, де було гніздо

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Вже зовсім скоро оси стануть дуже злими, та якщо комаха вже вкусила, важливо правильно діяти, аби на вас не напали інші, агресивно налаштовані. Під час укусу оса виділяє феромон, через який доєднуються інші і нападають на людину зграєю.

Про це у коментарі "Телеграфу" розповів ентомолог, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології та екології Карпатського національного університету ім. В. Стефаника Віктор Шпарик.

"Оса кусає в конкретному місці, і там цей запах феромону найбільший, відповідно це як мішень для них", — пояснив фахівець. Та неправильною поведінкою після укусу можна спровокувати групову атаку. "Після одного жалення треба спокійно повільно віддалитися від гнізда, а не махати руками. Це ще більше роздратовує цих ос, вони виділяють більше феромону", — каже Шпарик.

Зауважимо, оса може виділити феромон не тільки під час укусу, а й якщо травмована чи починає обороняти гніздо. Ентомолог пояснив, що одна особина подає сигнал про небезпеку, а потім інші, при укусах, його додатково посилюють, що робить ос ще роздратованішими.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ос приманює запах солодкого, м'яса та алкоголю. Але є й інші, менш приємні запахи, які принадять комах.