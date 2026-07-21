Росіяни перекрили для армії лиман поблизу Мелітополя: може статися екологічна катастрофа
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Наслідки будуть для всього Азовського моря
На окупованій частині Запорізької області у Мелітопольському районі росіяни засипали промоїну Молочного лиману задля перекидання техніки пляжем Кирилівки. Фахівці розповіли "Телеграфу", що перекриття лиману здатне завдати значної шкоди екології.
Окупанти перекрили промоїну Молочного лиману — що відомо
Про те, що окупанти засипали піском і ґрунтом канал, який забезпечував водообмін між Азовським морем і Молочним лиманом, повідомляє "РІА Південь". Замість гідротехнічної споруди з’явилася насипна дорога, якою тепер переміщується російська військова техніка. "Телеграф" опитав екологів, чим це загрожує.
Перекриття Молочного лиману вплине на все Азовське море
Як пояснив еколог Павло Олійник, перекриття промоїни Молочного лиману дійсно небезпечно для екології. Якщо лиман не буде підживлюватися водою з моря, він обміліє і пересохне.
"До окупації українська влада постійно розчищала протоку яка з'єднувала лиман з морем, для нормального водообміну. Також це потрібно для нересту риби яка приходила в лиман відкладати ікру. Тому спорудження глухої дамби сильно вплине на екосистему не тільки лиману Молочний а й на все Азовське море", — зазначив фахівець.
Молочний лиман перетвориться на солоне озеро
Доктор біологічних наук, старший дослідник Інституту морської біології НАН України Віктор Демченко у коментарі "Телеграфу" наголосив, що перекриття Молочного лиману призведе до стрімкого підвищення солоності в ньому, через зникнення водообміну з Азовським морем.
"Тому поступово ця водойма буде перетворюватися на солоне озеро, як Куяльницький лиман, наприклад. Якщо відсутність водообміну з Азовським морем протримається, то там через декілька років буде солоність Куяльницького лиману", — прогнозує науковець.
Україна втратить нерестовище для риб
Демченко додає, що до війни у Молочному лимані було нерестовище піленгасу і атерини для Азовського моря, туди заходила кефаль. Тепер ці риби зникнуть, бо при підвищенні солоності вище 40-50 проміле (це у 3-4 рази більше від середньої солоності Азову) вони вижити не зможуть. Тому ця водойма для рибогосподарського значення буде втрачена, Україна втратить нерестовище і нагульну водойму.
"Однак, якщо там буде розвиватися така солоність, то це буде хороша ділянка для кормових угідь для птахів, наприклад. Думаю, ви чули про фламінго, які прилітали на Сиваш, потім — на Чорноморські лимани, Тузлівські лимани тощо. За рахунок того, що там буде жити артемія (прісноводний рачок, який адаптувався до екстремальних умов солоних водойм. — Ред.), ці водойми будуть цікавими для перелітних птахів", — каже Демченко.
Втім, додає науковець, військовий полігон або постійна наявність військової техніки будуть факторами, через які ці птахи там не зможуть утриматися. Тому шанси, що там заведуться фламінго, досить сумнівні. В умовах війни це нереалістично.
"Це однозначно значне погіршення екологічного стану водойми, і його не повинно бути, тим паче Україна до війни зробила реконструкцію цієї протоки, побудувала спеціальні споруди, які забезпечували оптимальний водообмін", — резюмував Віктор Демченко.
Для довідки: Молочний лиман — це лиман річки Молочної (басейн Азовського моря) на півдні Запорізької області в межах Мелітопольського району. Це напівзакрита водойма, відокремлена від Азовського моря косою. Єдиним виходом у море є штучна протока, яку й засипали окупанти.
Нагадаємо, на береги Миколаївської області викидає осетрів. В чому може бути причина, "Телеграфу" розповів доктор біологічних наук Павло Гольдін.