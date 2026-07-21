Росіяни перекрили для армії лиман поблизу Мелітополя: може статися екологічна катастрофа

Наслідки будуть для всього Азовського моря

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На окупованій частині Запорізької області у Мелітопольському районі росіяни засипали промоїну Молочного лиману задля перекидання техніки пляжем Кирилівки. Фахівці розповіли "Телеграфу", що перекриття лиману здатне завдати значної шкоди екології.

Окупанти перекрили промоїну Молочного лиману — що відомо

Про те, що окупанти засипали піском і ґрунтом канал, який забезпечував водообмін між Азовським морем і Молочним лиманом, повідомляє "РІА Південь". Замість гідротехнічної споруди з’явилася насипна дорога, якою тепер переміщується російська військова техніка. "Телеграф" опитав екологів, чим це загрожує.

Молочний лиман. Фото: Вікіпедія

Перекриття Молочного лиману вплине на все Азовське море

Як пояснив еколог Павло Олійник, перекриття промоїни Молочного лиману дійсно небезпечно для екології. Якщо лиман не буде підживлюватися водою з моря, він обміліє і пересохне.

"До окупації українська влада постійно розчищала протоку яка з'єднувала лиман з морем, для нормального водообміну. Також це потрібно для нересту риби яка приходила в лиман відкладати ікру. Тому спорудження глухої дамби сильно вплине на екосистему не тільки лиману Молочний а й на все Азовське море", — зазначив фахівець.

Молочний лиман зверху

Молочний лиман перетвориться на солоне озеро

Доктор біологічних наук, старший дослідник Інституту морської біології НАН України Віктор Демченко у коментарі "Телеграфу" наголосив, що перекриття Молочного лиману призведе до стрімкого підвищення солоності в ньому, через зникнення водообміну з Азовським морем.

"Тому поступово ця водойма буде перетворюватися на солоне озеро, як Куяльницький лиман, наприклад. Якщо відсутність водообміну з Азовським морем протримається, то там через декілька років буде солоність Куяльницького лиману", — прогнозує науковець.

Україна втратить нерестовище для риб

Демченко додає, що до війни у Молочному лимані було нерестовище піленгасу і атерини для Азовського моря, туди заходила кефаль. Тепер ці риби зникнуть, бо при підвищенні солоності вище 40-50 проміле (це у 3-4 рази більше від середньої солоності Азову) вони вижити не зможуть. Тому ця водойма для рибогосподарського значення буде втрачена, Україна втратить нерестовище і нагульну водойму.

"Однак, якщо там буде розвиватися така солоність, то це буде хороша ділянка для кормових угідь для птахів, наприклад. Думаю, ви чули про фламінго, які прилітали на Сиваш, потім — на Чорноморські лимани, Тузлівські лимани тощо. За рахунок того, що там буде жити артемія (прісноводний рачок, який адаптувався до екстремальних умов солоних водойм. — Ред.), ці водойми будуть цікавими для перелітних птахів", — каже Демченко.

Втім, додає науковець, військовий полігон або постійна наявність військової техніки будуть факторами, через які ці птахи там не зможуть утриматися. Тому шанси, що там заведуться фламінго, досить сумнівні. В умовах війни це нереалістично.

"Це однозначно значне погіршення екологічного стану водойми, і його не повинно бути, тим паче Україна до війни зробила реконструкцію цієї протоки, побудувала спеціальні споруди, які забезпечували оптимальний водообмін", — резюмував Віктор Демченко.

Для довідки: Молочний лиман — це лиман річки Молочної (басейн Азовського моря) на півдні Запорізької області в межах Мелітопольського району. Це напівзакрита водойма, відокремлена від Азовського моря косою. Єдиним виходом у море є штучна протока, яку й засипали окупанти.

Нагадаємо, на береги Миколаївської області викидає осетрів. В чому може бути причина, "Телеграфу" розповів доктор біологічних наук Павло Гольдін.