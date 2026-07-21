Міф про долар по 8 розвінчано. В якому році українці були найбагатшими

Якщо вірити статистиці, найкраще ми жили саме перед великою війною

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Найбільш "багатими" українці були не тоді, коли долар коштував 8 гривень, як заведено вважати. Насправді середня зарплата в Україні мала найвищу купівельну спроможність щодо базового кошика товарів за всі роки Незалежності (1991 по 2026) у листопаді-грудні 2021 року, незадовго перед повномасштабним вторгненням Росії.

Такий аналіз на основі офіційних даних Держстату України щодо Індексу реальної заробітної плати (який враховує зростання зарплати мінус інфляція), для "Телеграфа" зробив штучний інтелект Gemini. Попри популярний міф про "золоті часи долара по 8", саме у 2021 році купівельна спроможність українців (за показником середньої зарплати) була найвищою за всі понад 35 років незалежної України. Водночас офіційний курс долара був на рівні 8 гривень у період з 2009 по 2014 рік.

Отже, середня зарплата у 2013 році, коли долар коштував 8 гривень, була на рівні 3 265 грн (400 доларів). Наприкінці 2021 року долар коштував 27,20 грн, а середня зарплата була 17 453 грн (або 640 доларів).

Реальна купівельна спроможність у 2013 році була нижча від рівня 2021 року на 30%. У період з 2016 по 2021 рік реальна зарплата в Україні зростала в середньому на 10–12% щороку. Навіть враховуючи зростання цін, збільшення доходів відчутно випереджало інфляційні втрати.

Міф про золоті часи долара по 8 гривень розвінчано. Інфографіка: Телеграф/ШІ

Так, у 2021 році на середню зарплату українці мали змогу купити більше електроніки, побутової техніки, одягу та пального, ніж у 2013 році. Для наочності візьмемо вартість Біг-Мака: якщо у 2013 році на середню зарплату можна було купити близько 170 Біг-Маків, у грудні 2021 року — вже понад 250.

Раніше "Телеграф" розповідав, що буде з курсом долара у другій половині 2026 року. Прогнозом поділився банкір.