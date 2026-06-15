Вирішив попрати килим у річці і "влетів" на гроші: за що саме його покарали

Прання килимів у річці чи ставку може не лише нашкодити довкіллю, а й призвести до адміністративної відповідальності.

У спекотну пору року дехто досі виносить домашні килими до найближчої водойми, щоб випрати їх за допомогою води та мийних засобів. Однак така практика вважається забрудненням водних об'єктів, адже у воду потрапляють побутова хімія, бруд та інші речовини.

Відповідальність за подібні дії передбачена статтею 59 Кодексу України про адміністративні правопорушення — "Порушення правил охорони водних ресурсів". Документ визначає, що забруднення і засмічення вод, а також інші дії, які призводять до погіршення стану водойм, тягнуть за собою накладення штрафу.

Для громадян розмір штрафу становить від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 51 до 119 гривень. Для посадових осіб передбачено штраф від п'яти до восьми неоподатковуваних мінімумів — від 85 до 136 гривень.

Варто пам'ятати, що навіть якщо штрафи здаються невеликими, мийні засоби містять фосфати та інші хімічні компоненти, які можуть погіршувати якість води та негативно впливати на водні екосистеми.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як не вскочити у халепу зі збором цвіту з дерев.