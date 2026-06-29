Пекельна спека до +38 градусів. Яким областям не пощастить найбільше на початку тижня
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Енергетики вже попереджають про можливі відключення світла
Наприкінці червня Україну продовжує накривати пекельна спека, яка протримається майже весь тиждень. Подекуди стовпчик термометра показуватиме до +38 градусів.
Як прогнозує Укргідрометцентр, початок тижня обіцяє бути досить спекотним, особливо для західних та північних областей. Втім полегшення можна чекати вже з п'ятниці, 3 липня.
Де та коли буде найспекотніше
За даними Укргідрометцентру, найспекотніше 30 червня та 1 липня буде на заході України, де термометр покаже до +37 градусів, та на півночі і півдні. Найбільше не пощастить Закарпатській, Херсонській областям. Навіть вночі на території більшості областей температура повітря становитиме 25-27 градусів.
Окрім того, на цей період майже у всіх регіонах оголошено підвищену пожежну небезпеку. Також в Yasno вже попередили про можливі відключення світла по Україні через сильну спеку, яка перевантажує системи.
Водночас портал Ventusky прогнозує спеку до +38 градусів 30 червня у Одеській, Миколаївській, Херсонській та Чернівецькій областях. На решті територій обіцяють до +36 градусів вдень та до +30 градусів вночі.
У середу, 1 липня, найспекотніша погода також очікує західні області, зокрема Волинь, Рівненщину та Житомирщину — до +38 градусів, в інших областях очікується до +36 градусів.
Коли почне спадати спека
За пронозами Ventusky, західні області можуть відчути значне полегшення вже з п'ятниці, 3 липня, а на решту територій прохолода дійде у неділю, 5 липня. Вдень синоптики прогнозують до +23 градусів, вночі подекуди до +17 градусів.
Раніше "Телеграф" розповідав, чи чекати українцям на повернення графіків відключення світла під час літньої спеки.