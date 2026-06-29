Пекельна спека до +38 градусів. Яким областям не пощастить найбільше на початку тижня

Енергетики вже попереджають про можливі відключення світла

Наприкінці червня Україну продовжує накривати пекельна спека, яка протримається майже весь тиждень. Подекуди стовпчик термометра показуватиме до +38 градусів.

Як прогнозує Укргідрометцентр, початок тижня обіцяє бути досить спекотним, особливо для західних та північних областей. Втім полегшення можна чекати вже з п'ятниці, 3 липня.

Де та коли буде найспекотніше

За даними Укргідрометцентру, найспекотніше 30 червня та 1 липня буде на заході України, де термометр покаже до +37 градусів, та на півночі і півдні. Найбільше не пощастить Закарпатській, Херсонській областям. Навіть вночі на території більшості областей температура повітря становитиме 25-27 градусів.

Погода в Україні 1 липня. Дані: Укргідрометцентр

Погода в Україні 30 червня. Дані: Укргідрометцентр

Окрім того, на цей період майже у всіх регіонах оголошено підвищену пожежну небезпеку. Також в Yasno вже попередили про можливі відключення світла по Україні через сильну спеку, яка перевантажує системи.

Пожежна небезпека оголошена в Україні 30 червня -1 липня. Дані: Укргідрометцентр

Попередження від Yasno

Водночас портал Ventusky прогнозує спеку до +38 градусів 30 червня у Одеській, Миколаївській, Херсонській та Чернівецькій областях. На решті територій обіцяють до +36 градусів вдень та до +30 градусів вночі.

Погода в Україні 30 червня. Дані: Ventusky

У середу, 1 липня, найспекотніша погода також очікує західні області, зокрема Волинь, Рівненщину та Житомирщину — до +38 градусів, в інших областях очікується до +36 градусів.

Погода в Україні 1 липня. Дані: Ventusky

Коли почне спадати спека

За пронозами Ventusky, західні області можуть відчути значне полегшення вже з п'ятниці, 3 липня, а на решту територій прохолода дійде у неділю, 5 липня. Вдень синоптики прогнозують до +23 градусів, вночі подекуди до +17 градусів.

Погода в Україні 5 липня. Дані: Ventusky

Раніше "Телеграф" розповідав, чи чекати українцям на повернення графіків відключення світла під час літньої спеки.