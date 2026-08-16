Робота мрії в Італії: де потрібно просто жити і отримувати майже 45 тисяч євро

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Мрія багатьох — не просто переїхати до Італії, а жити серед гір, тиші та мальовничих краєвидів, ще й отримувати за це фінансові виплати. Саме таку можливість пропонує одне з маленьких італійських сіл, якому гостро бракує нових мешканців.

Саме у Санто-Стефано-ді-Сессаніо, що в регіоні Абруццо, влада намагається залучити нових мешканців і для цього пропонує фінансову підтримку. Детальніше про це написали у "Сronista".

Маленьке село в горах шукає людей і платить за це

Скільки можуть отримати нові мешканці

Учасникам програми можуть виплачувати до 8000 євро на рік протягом трьох років. Також можна отримати до 20 тисяч євро на відкриття власної справи. Загалом сума підтримки може сягнути 44 тисяч євро.

Втім, для цього потрібно виконати певні умови та погодитися прожити в селі щонайменше п’ять років.

Хто може скористатися програмою

Програма розрахована переважно на людей віком від 18 до 40 років. Подати заявку можуть громадяни Італії, жителі країн ЄС та люди з дозволом на постійне проживання в Італії.

Перевагу отримають ті, хто готовий працювати або започаткувати власний бізнес.

Яке життя чекає на нових мешканців

Санто-Стефано-ді-Сессаніо розташоване на висоті близько 1300 метрів у національному парку Гран-Сассо-е-Монті-делла-Лага. Село зберегло середньовічну архітектуру та оточене горами. Новим жителям також можуть запропонувати житло за символічною орендою.

Особливо тут потрібні люди, які працюватимуть у сфері туризму, харчування, ремесел, торгівлі місцевими продуктами та послуг для туристів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про ще одну роботу мрії — потрібно лише жити біля моря та годувати котів.