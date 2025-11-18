Як прати під час відключень: знадобляться лише пластикова пляшка і пакет (відео)

Цей спосіб стане в пригоді під час відключень світла або на природі

Коли електрики немає, а речі потрібно терміново випрати, може здатися, що ви знаходитесь у безвихідній ситуації. Але якщо кмітливі люди придумали способи погладити без праски, то й випрати можна без машинки. Особливо якщо потрібно освіжити невелику річ.

"Телеграф" знайшов лайфхаки, які допоможуть випрати одяг без пральної машини.

Як прати без електрики

Найпопулярніший метод прання без електрики — це ручне прання в тазі або відрі. Необхідно наповнити ємність водою, додати засіб прання, замочити речі, потім потерти їх і прополоскати в чистій воді кілька разів.

Але якщо не хочеться довго бовтатись у мильній воді, на допомогу прийде пластикова пляшка.

Як випрати за допомогою пластикової пляшки

Це один із найпростіших і найнесподіваніших методів, який можна застосувати в умовах відсутності електрики. Він особливо підходить для прання дрібних предметів одягу як шкарпетки, плавки або дитячі речі.

Вам знадобиться:

Пластикова пляшка об’ємом 2-5 літрів з широкою горловиною (щоб одяг міг легко поміститися всередину).

Чиста вода (бажано тепла, якщо є можливість підігріти).

Мийний засіб (порошок або гель для прання).

Як це зробити:

Підготуйте пляшку. Переконайтеся, що вона чиста та не має неприємних запахів. Заповніть пляшку водою. Налийте у пляшку воду, заповнивши її приблизно на 2/3 об’єму. Це залишить місце для руху одягу усередині пляшки. Додайте мийний засіб. Добре струсіть пляшку, щоб засіб рівномірно розподілився у воді. Покладіть речі, які потрібно випрати, у пляшку. Закрийте кришку пляшки щільно, щоб вода не виливалась. Почніть інтенсивно струшувати пляшку протягом 5-10 хвилин. Ця процедура імітує процес прання у пральній машині, забезпечуючи механічну дію на тканину. Залиште речі в пляшці на 10-15 хвилин, щоб мийний засіб продовжив діяти та допоміг видалити забруднення. Відкрийте пляшку, злийте брудну воду, наповніть пляшку чистою водою і добре струсіть знову. Повторіть процес полоскання 2-3 рази, щоб повністю видалити залишки мийного засобу. Вийміть речі з пляшки, відіжміть їх вручну і повісьте сушитися на свіжому повітрі.

Замість пляшки можна використовувати щільний пакет із зип-застібкою. Але при його використанні потрібно бути дуже обережним і стежити, щоб вода не вилилася.

Як бачите, навіть за умов відсутності електрики можна ефективно випрати речі, використовуючи прості підручні засоби.

