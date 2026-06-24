Дешевше не знайти: в одному з магазинів з’явилося морозиво за неймовірною ціною, де купити (фото)

Новинка представлена у двох смаках

У літній сезон і особливо періоди сильної спеки багато хто любить освіжитися смачним морозивом. Особливо приємно, коли його продають за неймовірно доступною ціною. Саме такий продукт презентувала мережа магазинів "Аврора".

На офіційному сайті мультимаркету розповіли про створення власного морозива, якому назвали "Смакуй літо". Солодощі представлені у двох класичних смаках: ванільному та з додаванням какао.

При цьому є вибір: у вафельному стаканчику або глазурований на паличці. Крім того, новинка має яскраву літню упаковку, яку легко помітити серед інших смаколиків.

Морозиво "Смакуй літо". Фото: сайт "Аврори"

"Літо – це час маленьких радощів. Прогулянки з друзями, відпочинок на природі, теплі вечори і, звісно, ​​морозиво! Ми в Аврорі розуміємо, що зараз українцям потрібно більше радісних моментів у повсякденному житті. Тому створили власне морозиво "Смакуй літо" та зробили все можливе, щоб ціна була максимально доступною", — йдеться у повідомленні.

На сайті магазину також зазначили, що вартість морозива також може повернути покупців у минулі часи, адже його ціна становить лише 6 гривень.

Морозиво "Смакуй літо". Фото: сайт "Аврори"

На офіційній сторінці магазину "Аврора" вказали адреси магазинів, де вже з’явилася солодка новинка:

Де придбати морозиво "Смакуй літо". Адреси магазинів "Аврора"

Де придбати морозиво "Смакуй літо". Адреси магазинів "Аврора"

Де придбати морозиво "Смакуй літо". Адреси магазинів "Аврора"

Де придбати морозиво "Смакуй літо". Адреси магазинів "Аврора"

Деякі українці вже встигли скуштувати нову смакоту від "Аврори" та розповіли про це у соцмережах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що чоловікові попався шматок скла у морозиві відомого бренду. Як відреагував виробник?