Правди не дізнаєтесь? Чи можна вдома визначити жирність вершкового масла

Чи є якісь методи

Багато покупців намагаються визначити якість вершкового масла самостійно. Однак чи можливо точно встановити його жирність у домашніх умовах.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповів голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.

За його словами, точно встановити жирність масла вдома не можливо. в Україні традиційно виробляють масло з різною масовою часткою жиру — 62,5%, 72,5% та 82,5%. Водночас на полицях можна зустріти продукцію із показниками 73%, 82% або 83%. Це не свідчить про підробку, а є наслідком практики, яка склалася багато років тому через особливості державного регулювання цін.

Вершкове масло. Фото: investor.bg

Експерт пояснив, що раніше деякі виробники змінювали стандартні показники жирності на один відсоток, щоб уникнути додаткових процедур погодження вартості продукції. Згодом така практика закріпилася на ринку і збереглася до сьогодні.

Водночас головною проблемою залишається не сам показник жирності, а відповідність реального складу інформації на упаковці. За словами Чагаровського, великі та відомі виробники зазвичай дбають про свою репутацію і дотримуються стандартів, тоді як серед маловідомих брендів ризик придбати фальсифіковану продукцію значно вищий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка жирність сметани краща.