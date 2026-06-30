Правди не дізнаєтесь? Чи можна вдома визначити жирність вершкового масла
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Чи є якісь методи
Багато покупців намагаються визначити якість вершкового масла самостійно. Однак чи можливо точно встановити його жирність у домашніх умовах.
Про це в коментарі "Телеграфу" розповів голова Спілки молочних підприємств України Вадим Чагаровський.
За його словами, точно встановити жирність масла вдома не можливо. в Україні традиційно виробляють масло з різною масовою часткою жиру — 62,5%, 72,5% та 82,5%. Водночас на полицях можна зустріти продукцію із показниками 73%, 82% або 83%. Це не свідчить про підробку, а є наслідком практики, яка склалася багато років тому через особливості державного регулювання цін.
Експерт пояснив, що раніше деякі виробники змінювали стандартні показники жирності на один відсоток, щоб уникнути додаткових процедур погодження вартості продукції. Згодом така практика закріпилася на ринку і збереглася до сьогодні.
Водночас головною проблемою залишається не сам показник жирності, а відповідність реального складу інформації на упаковці. За словами Чагаровського, великі та відомі виробники зазвичай дбають про свою репутацію і дотримуються стандартів, тоді як серед маловідомих брендів ризик придбати фальсифіковану продукцію значно вищий.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка жирність сметани краща.