Горобців у містах справді стає менше? Орнітолог прояснив ситуацію

Скорочення чисельності окремих видів може бути природним етапом у циклі екологічних змін

Останнім часом дедалі частіше з'являються побоювання щодо нібито стрімкого зникнення горобців у міському середовищі, що багато хто сприймає як тривожний сигнал про погіршення екологічної ситуації. Втім, робити поспішні висновки щодо стану довкілля лише на підставі зменшення чисельності одного виду птахів — передчасно та некоректно.

Про це "Телеграфу" розповів Василь Костюшин, орнітолог, завідувач відділом моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології імені І. Шмальгаузена НАН України в матеріалі "У містах стає все менше горобців: орнітолог пояснив, чи чекати екологічної катастрофи".

Науковець пояснив, що на території України мешкає кілька видів горобців, і кожен з них має свої особливості, зокрема щодо середовища існування. Одні види тяжіють до урбанізованих просторів, інші — до сільських або природних ландшафтів. Водночас є й інші види птахів, чисельність яких залишається стабільною або навіть збільшується.

За словами фахівця, зменшення популяції певних видів, зокрема міських горобців, може бути частиною природного циклу змін, що властиві динаміці дикої природи. Це не обов'язково свідчить про катастрофу чи серйозну екологічну загрозу. "Це — нормальні природні процеси, на які не варто звертати надмірної уваги", — зазначив Костюшин.

Водночас орнітолог підкреслив необхідність системного підходу до вивчення стану фауни в Україні. Він наголошує, що на державному рівні має бути запроваджена ефективна система моніторингу птахів. Такий механізм дозволить своєчасно виявляти реальні загрози та змінювати підходи до охорони природи.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що урбанізаційні процеси вплинули на пташине населення країни. Чимало видів, які колись переважно мешкали в сільських регіонах, сьогодні стали звичними мешканцями міських ландшафтів і гармонійно вписалися в сучасне міське середовище.