Таке вже нечасто зустрінеш: на одеському пляжі спіймали небезпечну морську тварину (відео)

Раніше хвостоколові були частими гостями на пляжах

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В Одесі на пляжі рибалка упіймав небезпечного "звіра", якого зараз можна зустріти не так часто. Трофеєм став величезний схил вагою 11 кілограмів.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Варто зазначити, що автори публікації не уточнили вид ската, зафіксованого на відео, однак відомо, що в Чорному морі мешкають два основні представники цього сімейства: морська лисиця (колючий скат) і скат-хвостокол (морський кіт).

Це донні хрящові риби, що харчуються молюсками та крабами. Їхні "крила" є делікатесом без кісток, проте хвостокол становить небезпеку через отруйний шип на хвості. Колючий скат менш небезпечний і неотруйний, але може сильно поранити своїми шипами.

Морський кіт. Фото — Вікіпедія

Морська лисиця. Фото — Вікіпедія

Ще в 2019 році вчений Юрій Караванський пояснював, що раніше хвостоколові були частими гостями на пляжах в зоні купання на чорноморському узбережжі, але потім вони стали зустрічатися все рідше та рідше.

Чи є небезпека для відпочивальників?

"Для нього (ската) удар шипом — захист, спосіб уникнути небезпеки. Плавці вони погані, ось і захищаються, як можуть. Якщо є можливість поплисти — він втече, ну а якщо немає можливості — тоді буде захищатися, чим може. А може він тільки цим отруйним шипом. Ну а про людей вони не думають, це їх море", — зазначив Караванський.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що рибалка у Києві впіймав "справжнього динозавра".