Масло по 69 і йогурти "Дольче" по 12 грн: в "АТБ" великі знижки на молочку

На деяких продуктах можна зекономити понад 45 гривень

Цього тижня в мережі супермаркетів "АТБ" найбільше акційних пропозицій зосереджено саме в молочному відділі. Окремі товари отримали знижки до 40%, що робить покупки більш вигідними.

Зокрема, дешевше стали масло, йогурти, молоко та різні види сирів, як раніше писав "Телеграф". Завдяки акціям покупці можуть суттєво зекономити на щоденних витратах.

Детальніше у матеріалі: "Ціни в "АТБ" впали до половини: перелік акційних товарів цього тижня".

Зокрема, масло "Білоцерківське" 82% жирності подешевшало на 40% — тепер воно коштує 69,50 грн замість 115,90 грн. Йогурти "Дольче" з різними смаками (вишня, манго, персик-маракуйя, полуниця) продають за 12,90 грн замість 19,90 грн.

Також в акції біфідойогурти "Активіа", ціна яких знизилась з 35,70 і становить 23,90–24,70 грн за пляшку. Молоко "Яготинське" 2,6% тепер коштує 38,90 грн замість 57,90 грн.

Серед сирів також є вигідні пропозиції: плавлені сирки "Комо" з беконом і вершковим смаком продають за 17,50 грн (мінус 35%) замість 27,0 гривень, твердий сир "Комо Голландія" — за 56,50 грн замість 87,90 грн. Напівтверді сири "Ryki" (Едам, Маасдам, Цезар) коштують по 58,50 грн за упаковку, що також на 34% дешевше (ціна впала з 88,90 грн).

Знижки на молочку в "АТБ". Фото: інфографіка "Телеграфа", згенерована ШІ

Знижки діятимуть до 7 липня.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому помідори можуть залишатися дорогими цього літа і як довго зберігатимуться високі ціни.