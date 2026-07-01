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Масло по 69 и йогурты "Дольче" по 12 грн: у "АТБ" большие скидки на молочку

Автор
Марина Бондаренко
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Выгодные предложения будут держаться неделю
Выгодные предложения будут держаться неделю. Фото Коллаж "Телеграфа"

На некоторых продуктах можно сэкономить более 45 гривен

На этой неделе в сети супермаркетов "АТБ" больше всего акционных предложений сосредоточено именно в молочном отделе. Отдельные товары получили скидки до 40%, что делает покупки более выгодными.

В частности, дешевле стали масло, йогурты, молоко и разные виды сыров, как ранее писал "Телеграф". Благодаря акциям покупатели могут существенно сэкономить на ежедневных расходах.

Детальнее в материале: "Цены в "АТБ" упали до половины: перечень акционных товаров на этой неделе".

В частности, масло "Білоцерківське" 82% жирности подешевело на 40% — теперь оно стоит 69,50 грн вместо 115,90 грн. Йогурты "Дольче" с разными вкусами (вишня, манго, персик-маракуйя, клубника) продают за 12,90 грн вместо 19,90 грн.

Также в акции бифидойогурты "Актівіа", цена которых снизилась с 35,70 и составляет 23,90-24,70 грн за бутылку. Молоко "Яготинське" 2,6% теперь стоит 38,90 грн вместо 57,90 грн.

Среди сыров также выгодные предложения: плавленые сырки "Комо" с беконом и сливочным вкусом продают за 17,50 грн (минус 35%) вместо 27,0 гривны, твердый сыр "Комо Голландія" — за 56,50 грн вместо 87,90 грн. Полутвердые сыры "Ryki" (Эдам, Маасдам, Цезарь) стоят по 58,50 грн за упаковку, что также на 34% дешевле (цена упала с 88,90 грн).

Какие скидки действуют в "АТБ" на молочку
Скидки на молочку в "АТБ". Фото: инфографика "Телеграфа", сгенерированная ИИ

Скидки будут действовать до 7 июля.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему помидоры могут оставаться дорогими этим летом и как долго будут сохраняться высокие цены.

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