Дешевих овочів чекати не варто: дефіциту в Україні не буде, але ціни й надалі "кусатимуться", — експертка

Чого українцям чекати восени на полицях магазинів

Восени 2026 року дефіциту овочів в Україні не очікується, однак й на дешеву продукцію розраховувати не варто. Якщо власного врожаю виявиться недостатньо, потреби ринку покриють за рахунок імпорту.

Про це в коментарі "Телеграфу" розповіла експертка галузі сільського господарства інформаційно-аналітичного центру "АГРО ПЕРСПЕКТИВА" Лариса Гук.

Докладніше про це читайте в матеріалі: Один овоч б’є всі рекорди, інші — стрімко дешевшають: як зміняться ціни у липні та серпні (прогноз)

За словами експертки, головною проблемою для українців залишається не нестача овочів, а їхня вартість. Вона зазначає, що навіть за несприятливих погодних умов полиці магазинів не спорожніють, адже продукцію завозитимуть з інших країн.

"Проблема полягає не в наявності продукції, а лише в тому, скільки вона коштуватиме для споживача", — наголосила Лариса Гук.

Восени вартість городини залишиться чималою

Експертка пояснює, що нинішня дорожнеча овочів пов'язана насамперед із сезонними чинниками та високими витратами на вирощування тепличної продукції. Значну частину собівартості формують витрати на енергоносії та опалення. Коли на ринок масово надходять овочі відкритого ґрунту, ціни традиційно починають знижуватися.

Водночас певне сезонне здешевлення все ж очікується. За прогнозом Лариси Гук, у липні та серпні впадуть у ціні огірки, помідори й молода капуста.

Огірки можуть опуститися приблизно до 30 грн за кілограм на ринках, звичайні помідори коштуватимуть близько 50–70 грн за кілограм. Цибуля ж поки демонструє протилежну тенденцію та продовжує дорожчати.

Експертка також звернула увагу, що погодні умови цього року відрізняються залежно від регіону: десь відчувається нестача опадів, а в інших областях їх достатньо. Попри це, аграрії вже навчилися працювати в таких умовах, тому серйозних ризиків для врожаю овочів загалом вона не прогнозує.

Нагадаємо, як повідомляв раніше "Телеграф", українців попередили про зникнення популярних літніх ягід з ринків.