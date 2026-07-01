Морозиво "Рудь" і "Три ведмеді" майже вдвічі дешевше: в "АТБ" масштабний розпродаж до 7 липня

Цього тижня придбати смаколики можна значно дешевше

До 7 липня в мережі супермаркетів "АТБ" можна придбати морозиво популярних виробників зі знижками до 50%. Найвигідніші пропозиції цього тижня зібрані саме у відділі заморожених продуктів.

Більше про це читайте у матеріалі: Ціни в "АТБ" впали до половини: перелік акційних товарів цього тижня

Покупці можуть заощадити на продукції відомих українських брендів. Найбільші знижки отримали окремі види морозива "Рудь" та "Три ведмеді", ціни на які знизилися вдвічі.

Так, морозиво "Рудь" класичний пломбір у пакуванні 0,5 кг продається за 66,90 грн замість 135,90 грн, що відповідає знижці 50%. Така ж знижка діє і на морозиво "Рудь" Чорниця-ожина 0,5 кг — його можна купити за 75,90 грн замість 152,90 грн.

Смаколики за пів ціни

Також удвічі подешевшало морозиво "Три ведмеді" Love&Berries двошарове 150 г. Його акційна ціна становить 37,90 грн замість 75,90 грн.

Вигідні пропозиції діють і на інші популярні види морозива. Зокрема, "Київський пломбір" 140 г можна придбати за 42,90 грн замість 80,90 грн (знижка 46%), а "Лімо Пломбір 1965" ескімо в шоколадній глазурі 90 г — за 29,90 грн замість 55,90 грн (мінус 46%).

Крім того, морозиво "Хладик" Каштан Солона карамель 75 г коштує 23,50 грн замість 42,90 грн, що на 45% дешевше за звичайну ціну.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чим "розводять" дешеве морозиво.