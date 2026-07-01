Мороженое "Рудь" и "Три медведя" почти вдвое дешевле: у "АТБ" масштабная распродажа до 7 июля

На этой неделе приобрести вкусности можно значительно дешевле

До 7 июля в сети супермаркетов "АТБ" можно купить мороженое популярных производителей со скидками до 50%. Самые выгодные предложения на этой неделе собраны именно в отделе замороженных продуктов.

Больше об этом читайте в материале: Цены в "АТБ" упали до половины: список акционных товаров на этой неделе

Покупатели могут сэкономить на продукции известных украинских брендов. Наибольшие скидки получили отдельные виды мороженого "Рудь" и "Три медведя", цены на которые снизились вдвое.

Так, мороженое "Рудь" классический пломбир в упаковке 0,5 кг продается за 66,90 грн. вместо 135,90 грн., что соответствует скидке 50%. Такая же скидка действует и на мороженое "Рудь" Черника-ежевика 0,5 кг – его можно купить за 75,90 грн вместо 152,90 грн.

Вкусности за пол цены

Также вдвое подешевело мороженое "Три медведя" Love&Berries двухслойное 150 г. Его акционная цена составляет 37,90 грн вместо 75,90 грн.

Выгодные предложения действуют и на другие популярные виды мороженого. В частности, "Киевский пломбир" 140 г можно приобрести за 42,90 грн вместо 80,90 грн (скидка 46%), а "Лимо Пломбир 1965" эскимо в шоколадной глазури 90 г — за 29,90 грн вместо 55,90 грн (минус 46%).

Кроме того, мороженое "Хладик" Каштан Солона карамель 75 г стоит 23,50 грн вместо 42,90 грн, что на 45% дешевле обычной цены.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чем "разводят" дешевое мороженое.