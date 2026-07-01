Мінус 40% на "Лікарську" і "Тернопільську", мінус 35% на сардельки: в "АТБ" знижки на ковбасні вироби

Існує кілька причин, через які магазини влаштовують вигідні акції

У мережі супермаркетів "АТБ" оновились щотижневі акційні пропозиції. З великим дисконтом, зокрема, продаються популярні ковбаси.

Про це повідомляє "Телеграф". Знижки діють до 7 липня.

Детальніше у матеріалі: "Ціни в "АТБ" впали до половини: перелік акційних товарів цього тижня".

Ковбасні вироби подешевшали в середньому на 35-40%.

Що продають зі знижками:

Ковбаса "Докторська" ДСТУ продається зі знижкою -40%, за 111 грн замість 187 грн (за штуку);

ковбаса "Тернопільська" с/к (сирокопчена) — -40%, 336 грн замість 562 (за кг);

сардельки "Австрійські" — -35%, 216 грн замість 333 грн (за кг).

Знижки в АТБ

Чому продукти продають зі знижкою?

Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:

Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції. Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти. Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли "АТБ" знову може почати працювати цілодобово.