Мінус 40% на "Лікарську" і "Тернопільську", мінус 35% на сардельки: в "АТБ" знижки на ковбасні вироби
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Існує кілька причин, через які магазини влаштовують вигідні акції
У мережі супермаркетів "АТБ" оновились щотижневі акційні пропозиції. З великим дисконтом, зокрема, продаються популярні ковбаси.
Про це повідомляє "Телеграф". Знижки діють до 7 липня.
Детальніше у матеріалі: "Ціни в "АТБ" впали до половини: перелік акційних товарів цього тижня".
Ковбасні вироби подешевшали в середньому на 35-40%.
Що продають зі знижками:
- Ковбаса "Докторська" ДСТУ продається зі знижкою -40%, за 111 грн замість 187 грн (за штуку);
- ковбаса "Тернопільська" с/к (сирокопчена) — -40%, 336 грн замість 562 (за кг);
- сардельки "Австрійські" — -35%, 216 грн замість 333 грн (за кг).
Чому продукти продають зі знижкою?
Існує кілька причин, через які супермаркети влаштовують вигідні акції для покупців:
- Звільнення місця для нових постачань. Магазини отримують нові партії товарів, і щоб звільнити полиці, намагаються швидше розпродати старі позиції.
- Залучення покупців. Знижки стимулюють людей купити більше, ніж планувалося, чи скуштувати нові продукти.
- Сезонні розпродажі. Наприкінці сезону менш популярні товари знижують ціну, щоб прискорити продажі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли "АТБ" знову може почати працювати цілодобово.