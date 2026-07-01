Минус 40% на "Докторскую" и "Тернопольскую", минус 35% на сардельки: в "АТБ" скидки на колбасные изделия
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Существует несколько причин, по которым магазины устраивают выгодные акции
В сети супермаркетов "АТБ" обновились еженедельные акционные предложения. С большим дисконтом, в частности, продаются популярные колбасы.
Об этом сообщает "Телеграф". Скидки действуют до 7 июля.
Детальнее в материале: "Цены в "АТБ" упали до половины: перечень акционных товаров на этой неделе".
Колбасные изделия подешевели в среднем на –35-40%.
Что продают со скидками:
- Колбаса "Докторская" ДСТУ продается со скидкой -40%, за 111 грн вместо 187 грн (за штуку);
- колбаса "Тернопольская" с/к (сырокопченая) — -40%, 336 грн вместо 562 (за кг);
- Cардельки "Австрийские" — -35%, 216 грн вместо 333 грн (за кг).
Почему продукты продают со скидкой?
Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:
- Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции.
- Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты.
- Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.
Напомним, ранее мы писали о том, когда "АТБ" снова может начать работать круглосуточно.