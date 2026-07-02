В "АТБ" глушать мобільний інтернет? Інженер розкрив правду

В цьому немає злого наміру

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Поганий мобільний зв'язок в магазинах "АТБ" має просте практичне пояснення. В цьому немає вини ані оператора, ані мережі.

На те, що в "АТБ" часто зникає інтернет на телефоні, поскаржився один з користувачів на Reddit. За його словами, доступу в інтернет немає не лише у будівлі магазину, але й ще 20 хвилин після того, як він звідти вийде.

У коментарі прийшов інженер мобільного оператора, який пояснив, чому в "АТБ" часто виникають проблеми з доступом до мобільного інтернету. Проблема у самих будівлях — дуже часто "АТБ" відкривають на базу радянських будівель, які зведені із залізобетону. Властивість цього матеріалу — глушіння радіосигналу, тому й зникає зв'язок.

Щоб уникнути такої ситуації, магазин може звернутися до оператора з проханням встановити репітори. Вони посилюють сигнал та покращать зв'язок.

Також інженер дав пораду, що робити, якщо зв'язок не відновлюється ще довгий час після виходу з "АТБ". В цьому випадку він рекомендує на 10 секунд увімкнути авіарежим, після чого телефон наново під'єднатися до станції.

Як писав "Телеграф", в "АТБ" пояснили, чому в них виник дефіцит певних товарів. Це помітили покупці мережі.