Українська блогерка двома словами поставила Собчак на місце (фото і відео)

Після одного ролика росіянці влаштували жорсткий рознос

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Російська журналістка та блогерка Ксенія Собчак стала об’єктом глузувань українців після публікації нібито жартівливого відео. Особливо яскраво на пост відреагувала українська журналістка та блогерка Тетяна Микитенко, залишивши коментар, який швидко привернув увагу користувачів.

Собчак опублікувала у Threads ролик, на якому швидко ходить, намагаючись зобразити свою постійну зайнятість. Відео вона підписала фразою: "Як зробити вигляд, що ти багато працюєш? Просто швидко ходи".

Однак публікація викликала хвилю іронічних коментарів з боку українців. Користувачі нагадали, що Собчак, попри образ "опозиційної" журналістки, неодноразово піддавалася критиці за висловлювання, які багато хто вважає виправданням агресивної політики російського диктатора Володимира Путіна.

Найбільш вірусним став коментар авторки YouTube-каналу "Ragulivna" Тетяни Микитенко. Вона лаконічно відповіла Собчак: "Тренуєшся бігти?", натякнувши на зачастілі українські атаки по території країни-агресорки.

До обговорення приєднався й український військовий, захисник Маріуполя, колишній військовополонений Богдан Кротевич. Він написав: "Насправді дуже гарний приклад робочої схеми підконтрольної "опозиції"".

Не менш саркастичними виявилися й інші коментарі користувачів:

"У бомбосховищі?"

"Летить "Фламінго" — Ксюша, мчи в підвал"

"Правильно, коли балістика полетить, так треба буде робить"

"Ксюха, главноє коли бєспілотнікі, ти лучшє на ліфтє, ступенькі не тре. швидше наздожене"

Днями Тетяна Микитенко також креативно "опустила" зрадницю Ані Лорак.