Украинская блогерша двумя словами поставила Собчак на место (фото и видео)

После одного ролика россиянке устроили жесткий разнос

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Российская журналистка и блогерша Ксения Собчак стала объектом насмешек украинцев после публикации якобы шуточного видео. Особенно ярко на пост отреагировала украинская журналистка и блогер Татьяна Микитенко, оставив комментарий, который быстро привлек внимание пользователей.

Собчак опубликовала в Threads ролик, на котором быстро ходит, пытаясь изобразить свою постоянную занятость. Видео она подписала фразой: "Как сделать вид, что ты много работаешь? Просто быстро ходи".

Однако публикация вызвала волну ироничных комментариев со стороны украинцев. Пользователи напомнили, что Собчак, несмотря на образ "оппозиционной" журналистки, неоднократно подвергалась критике за высказывания, которые многие считают оправданием агрессивной политики российского диктатора Владимира Путина.

Наиболее вирусным стал комментарий автора YouTube-канала "Ragulivna" Татьяны Микитенко. Она лаконично ответила Собчак: "Тренируешься бежать?", намекнув на участившиеся украинские атаки по территории страны-агрессорши.

К обсуждению присоединился и украинский военный, защитник Мариуполя, бывший военнопленный Богдан Кротевич. Он написал: "На самом деле очень хороший пример рабочей схемы подконтрольной "оппозиции"".

Не менее саркастичными оказались и другие комментарии пользователей:

"В бомбоубежище?"

"Летит "Фламинго" — Ксюша, мчи в подвал"

"Правильно, когда баллистика прилетит, так и надо будет делать"

"Ксюха, главное, когда беспилотники — не пользуйся лифтом"

На днях Татьяна Микитенко также креативно "опустила" предательницу Ани Лорак.