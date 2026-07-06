Відомий блогер придбав квартиру у 21 рік. Як йому це вдалося та чому пересварило українців

Через покупку хлопець нарвався на хейт

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У мережі здійнялися суперечки через повідомлення популярного українського блогера Мамина Зірочка про купівлю квартири у 21 рік. Українці не можуть дійти згоди у тому, чи блогерство – це дійсно робота.

В коментарях зʼявилися протилежні думки. Любомир Лужний навіть записав ТікТок, щоб висловитися з цього приводу.

"В мене згорів пер*ак від Threads. Тобто, тип все своє свідоме життя з 17 років знімає блог. Я, чесно, того блогера навіть не знав. Просто купив собі квартиру, купу часу потратив на те, щоб наловчитись знімати відео, які залітають. Витримував лавини хейту. Кожен день працював над тим, щоб покращувати свій блог, робити кращим, постійно думав над ідеями для нового відео, пахав", – сказав Лужний.

Після цього в коментарі "прибігла товпа тьотіньок, обозлившихся на світ, тому що вони нічого не хочуть робити і лишаються на одному місці 60 років, працюють, **ашать за одну і ту саму зарплату, боячись щось змінювати, боячись знімати на камеру", розповів він.

"До речі, просто знімати на камеру — це вже ніфіга собі досягнення. Хто пробував, той знає. Типу, це не так просто, як здається. Ти постійно переживаєш: а що якщо подумають так, а що якщо подумають так, а що якщо я не те скажу і так далі. Це ніфіга не просто", – пояснив тіктокер.

Під відео Маминої Зірочки на момент публікації — 4040 коментарів. Хлопець зняв умови у гуртожитку, де прожив 4 роки, та свою нову квартиру. Багато хто пише, що радий за нього, але під кожним таким коментарем розгорається дискусія. Дехто вважає, що працювати треба на заводі або, що неможливо заробити в Україні на квартиру, навіть, якщо економити.

Хто такий Мамина Зірочка

Олександр Митроняк, купівля квартири яким викликала такий резонанс у мережі, народився у сільській багатодітній родині. Навчається у Чернівецькому національному університеті ім.Юрія Федьковича на вчителя географії. Хлопець розповідав, що планує працювати за спеціальністю та любить дітей. Водночас він з дитинства веде свій блог.

Блогер відомий своїми смішними відео про студентське життя, гуртожиток та свою велику родину. Останнім часом у його роликах стали зʼявлятися справжні зірки, тож популярність різко підскочила, а заробітки через колаборації збільшилися.

Нещодавно він повідомив, що копив гроші на квартиру 4 роки та нарешті придбав власне житло.

Нагадаємо, у червня помер популярний український інфлюенсер Денис Опара, більше відомий як Денчік з Хрещатика. У нього були незвичайні почуття гумору та зовнішність Денчік служив у лавах ЗСУ.