Известный блогер приобрел квартиру в 21 год. Как ему это удалось и почему перессорило украинцев

Из-за покупки парень нарвался на хейт

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В сети поднялись споры из-за сообщения популярного украинского блогера Мамина Зирочка о покупке квартиры в 21 год. Украинцы не могут прийти к согласию в том, является ли блогерство действительно работой.

В комментариях появились противоположные мнения. Любомир Лужный даже записал ТикТок, чтобы высказаться по этому поводу.

"У меня сгорел пер*ак от Threads. То есть, тип всю свою сознательную жизнь с 17 лет снимает блог. Я, честно, того блогера даже не знал. Просто купил себе квартиру, кучу времени потратил на то, чтобы наловчиться снимать залетающие видео. Выдерживал лавины хейта. Каждый день работал над тем, чтобы улучшать свой блог, делать лучше, постоянно думал над идеями для нового видео, пахал", – сказал Лужный.

После этого в комментарии "прибежала толпа тетенек, обозлившихся на мир, потому что они ничего не хотят делать и остаются на одном месте 60 лет, работают, **ашут за одну и ту же зарплату, боясь что-то менять, боясь снимать на камеру", рассказал он.

"Кстати, просто снимать на камеру — это уже нифига себе достижение. Кто пробовал, тот знает. Типа, это не так просто, как кажется. Ты постоянно переживаешь: а что если подумают так, а что если подумают так, а если я не то скажу и так далее. Это нифига не просто", — пояснил тиктокер.

Под видео Маминой Зирочки на момент публикации — 4040 комментариев. Парень снял условия в общежитии, где прожил четыре года, и свою новую квартиру. Многие пишут, что рады за него, но под каждым таким комментарием разгорается дискуссия. Некоторые считают, что работать надо на заводе или что невозможно заработать в Украине на квартиру, даже если экономить.

Кто такой Мамина Зирочка

Александр Митроняк, покупка квартиры которым вызвал такой резонанс в сети, родился в сельской многодетной семье. Учится в Черновицком национальном университете им. Юрия Федьковича на учителя географии. Парень рассказывал, что планирует работать по специальности и любит детей. В то же время, он с детства ведет свой блог.

Блогер известен своими смешными видео о студенческой жизни, общежитии и своей большой семье. В последнее время в его роликах стали появляться настоящие звезды, поэтому популярность резко подскочила, а заработки из-за коллабораций увеличились.

Недавно он сообщил, что копил деньги на квартиру 4 года и наконец-то приобрел собственное жилье.

Напомним, в июне скончался популярный украинский инфлюэнсер Денис Опара, больше известный как Денчик с Крещатика. У него были необычные чувства юмора и внешность Денчик служил в рядах ВСУ.