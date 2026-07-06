Ідеальні компаньйони: 5 порід собак, які найкраще підійдуть людям, народженим у 1970-х

Кінологи радять придивитися до цих пухнастиків

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З віком багато людей починають цінувати тихих, лагідних і невибагливих домашніх улюбленців. Водночас щоденні прогулянки із собакою допомагають підтримувати активність, а спілкування з твариною позитивно впливає на психологічний стан.

Таким чином, правильно обрана порода собаки може стати не лише відданим другом, а й позитивно вплинути на фізичне та емоційне здоров'я людини, пише Okdiario.

Грейгаунд. Хоча ці собаки можуть розвивати велику швидкість, удома вони поводяться напрочуд спокійно. Грейгаунди рідко гавкають, легко пристосовуються до розміреного ритму життя та із задоволенням гуляють поруч із господарем.

Ці собаки активні, але слухняні

Французький бульдог. Вони відомі своєю відданістю та любов'ю до людей. Представники цієї породи не потребують тривалих пробіжок або інтенсивних тренувань, зате обожнюють проводити час поруч із власником.

Справжні компаньони

Бішона фрізе. Це життєрадісний, товариський і ласкавий пес, який добре почувається навіть у невеликій квартирі. Він любить прогулянки та постійний контакт із людьми.

Цим собакам не потрібно багато простору

Пудель. Завдяки високому інтелекту він легко навчається, швидко адаптується до нового середовища та добре підходить людям, які хочуть мати слухняного і кмітливого компаньйона.

Пуделі вважаються однією з найрозумніших порід собак

Коргі. Ці собаки дуже віддані своїм господарям, вирізняються веселим характером і люблять активне спілкування. Водночас їм потрібні регулярні прогулянки та розумові навантаження, щоб не нудьгувати.

Ці пухнастики не дадуть вам засумувати

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про породу собак, яку не варто тримати вдома.