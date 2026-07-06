Идеальные компаньоны: 5 пород собак, которые лучше всего подойдут людям, рожденным в 1970-х

Кинологи советуют присмотреться к этим пушистикам

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С возрастом многие начинают ценить тихих, кротких и неприхотливых домашних любимцев. В то же время, ежедневные прогулки с собакой помогают поддерживать активность, а общение с животным положительно влияет на психологическое состояние.

Таким образом правильно выбранная порода собаки может стать не только преданным другом, но и положительно повлиять на физическое и эмоциональное здоровье человека, пишет Okdiario.

Грейгаунд. Хотя эти собаки могут развивать большую скорость, дома они ведут себя удивительно спокойно. Грейгаунды редко лают, легко приспосабливаются к размеренному ритму жизни и с удовольствием гуляют рядом с хозяином.

Эти собаки активны, но послушны

Французский бульдог. Они известны своей преданностью и любовью к людям. Представители этой породы не нуждаются в длительных пробежках или интенсивных тренировках, зато любят проводить время рядом с владельцем.

Настоящие компаньоны

Бишона фриз. Это жизнерадостный, общительный и ласковый пес, хорошо чувствующий себя даже в небольшой квартире. Он любит прогулки и постоянный контакт с людьми.

Этим собакам не нужно много пространства

Пудель. Благодаря высокому интеллекту он легко учится, быстро адаптируется к новой среде и хорошо подходит людям, желающим иметь послушного и сообразительного компаньона.

Пудели считаются одной из самых умных пород собак

Корги. Эти собаки очень преданы своим хозяевам, отличаются веселым характером и любят активное общение. В то же время, им нужны регулярные прогулки и умственные нагрузки, чтобы не скучать.

Эти пушистики не дадут вам загрустить

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о породе собак, которую не стоит держать дома.