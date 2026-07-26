Це "правило 10 тисяч" треба знати кожному, хто хоче виїхати з України

На українському кордоні працює так зване "правило 10 тисяч"

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У разі поїздки за кордон українцям слід знати одну важливу деталь щодо перевезення готівки. Суму понад 10 тисяч євро слід декларувати.

"Телеграф" розповідає, скільки готівки можна взяти із собою, щоб на митниці не ставили запитання. Вивести з країни можна необмежену кількість коштів, проте є один нюанс.

За один перетин кордону з України можна вивезти готівкою до 10 000 євро. Суму понад 10 000 євро необхідно задекларувати, при цьому вказавши джерело доходів. Ключовий момент: 10 000 євро – це не окремо на кожну валюту, а загальний еквівалент по всіх валютах разом.

Під правило "10 000 євро" також підпадає вивіз коштовностей. Крім того, для ювелірних прикрас існує ще одне обмеження без декларування можна вивести до 500 грамів. Все, що важче — треба декларувати. Додамо, що якщо ви одягаєте на себе звичні золоті прикраси, які вже були у вжитку, вони найчастіше класифікуються митниками як особисті речі.

Правила вивезення валюти та цінностей з України/Інфографіка ШІ

Раніше "Телеграф" розповідав про одного з колишніх митників — працівника пункту пропуску, через який завозили авто з Європи за пільговими тарифами. Схема "заробітку" на ввезенні авто, на думку слідства, працювала у два етапи.