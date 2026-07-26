Секрет майстрів: скільки насправді можна тримати пральну машину відчиненою

Звичка залишати дверцята пральної машини відкритою обертається поломкою

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Після закінчення прання багацько хто залишає дверцята машинки широко відчиненими й залишає їх у такому положенні в надії, що чим довше барабан провітрюється, тим краще. Насправді така звичка може спровокувати поломку техніки.

Фахівці сервісних служб зазначають, що саме через постійно відчинені дверцята завіси та замок зношуються помітно швидше, пише Dom Wprost.

Сама ідея провітрювання барабана гарна. Після циклу прання волога залишається на гумовій манжеті, у барабані та в лотку для порошку. Якщо одразу закрити машину, вологе й тепле повітря почне накопичуватися всередині, а це ідеальні умови для розвитку плісняви, грибка та бактерій.

Чому не можна тримати дверцята машинки відчиненими постійно

Дверцята сучасної пралки зазвичай дуже важкі. Поки вони розчинені годинами, уся ця вага безперервно тисне на завісу та запірний механізм. Жодна деталь не ламається від цього за один раз, але з часом навантаження накопичується, і завіса може трохи провиснути, дверцята стане складніше закривати щільно, а замок почне барахлити.

Крім того, у невеликій ванній кімнаті легко вдаритися об відчинені дверцята.

Скільки мають бути відчинені дверцята

Фахівці з ремонту техніки радять після прання залишати дверцята прочиненими приблизно на 20–30 хвилин. Цього достатньо, щоб волога почала випаровуватися.

Одночасно трохи прочиніть лоток для мийного засобу, оскільки він теж має просохнути.

Після прання витирайте насухо гумову манжету біля завантажувального люка.

Коли барабан підсохне, дверцята можна спокійно закрити.

Пральну машину не варто тримати відкритою постійно. Фото: magnific.com

Інші звички, які призводять до поломки пральної машини

Дверцята — далеко не єдине слабке місце. Майстри сервісних центрів найчастіше стикаються з одними й теми ж помилками:

Перевантаження барабана. Машина працює на межі, прискорено зношуються амортизатори, підшипники та двигун, а білизна при цьому відпрається гірше.

Машина працює на межі, прискорено зношуються амортизатори, підшипники та двигун, а білизна при цьому відпрається гірше. Забагато порошку або гелю. Більше мийного засобу не означає чистіше — надлишок осідає в трубках, лотку та ущільнювачах, провокуючи ріст плісняви.

Більше мийного засобу не означає чистіше — надлишок осідає в трубках, лотку та ущільнювачах, провокуючи ріст плісняви. Забитий фільтр насоса. Його варто перевіряти раз на кілька тижнів. Монети, волосся та волокна тканини забивають злив і можуть вивести насос з ладу.

Його варто перевіряти раз на кілька тижнів. Монети, волосся та волокна тканини забивають злив і можуть вивести насос з ладу. Ігнорування програми очищення. Раз на місяць корисно запускати порожнє прання на високій температурі або спеціальний режим очищення барабана, щоб видалити залишки мийного засобу та накип.

Раніше "Телеграф" розповідав, який режим прання вважається неекономним та шкідливим для пральної машини.