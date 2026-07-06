Как приготовить куриную грудку, чтобы она не была сухой и таяла во рту

В чем секрет нежной куриной грудки

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Куриную грудку легко пересушить во время приготовления, и тогда она становится жесткой и не очень вкусной. Поэтому многие люди ищут простые способы, как сохранить ее сочной.

Особенно это важно при жарке на сковороде. Правильная техника помогает сделать мясо мягким и нежным. О ней подробно написали в издании "bonappetit".

Как сделать куриную грудку сочной

Один из простых методов заключается в коротком обжаривании с последующей "доготовкой" под крышкой. Сначала грудку слегка подрумянивают на сковороде, а затем накрывают и оставляют готовиться на слабом огне без открывания крышки. После выключения плиты мясо еще некоторое время "доходит" в собственном соку, что и обеспечивает сочность.

Перед приготовлением рекомендуется выровнять толщину куска и слегка приправить его солью и перцем. По желанию можно использовать маринад или быстрый рассол, чтобы сделать текстуру еще более нежной.

Как правильно приготовить куриную грудку на сковороде. Фото: сгенерированное ИИ

Готовность проверяют по внутренней температуре – она должна достигать примерно 74°C.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что добавить в воду, чтобы пельмени стали в разы вкуснее.