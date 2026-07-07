Частина українок має право на спеціальні пільги від держави: кого це стосується

Пояснюємо, на кого поширюється знижка та які діють обмеження

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Пільги на оплату комунальних послуг чи придбання палива для печей доступні не тільки військовослужбовцям, що мають статус учасників бойових дій, а й їхнім дружинам. Для окремих категорій передбачене повне відшкодування витрат.

Перелік пільг передбачений законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Оскільки дружина належить до членів сім'ї учасника бойових дій і проживає разом із ним, на неї поширюються пільги, передбачені законом.

Зокрема, сім'я має право на 75% знижки на оплату житла, комунальних послуг, а також на придбання твердого чи рідкого палива для будинків без централізованого опалення в межах установлених соціальних нормативів.

Пільга надається тільки дружинам, чи всій родині?

Інші члени сімей УБД також мають право на пільги. Окрім дружини це непрацездатні батьки, неповнолітні діти, повнолітні діти, які мають інвалідність з дитинства I або II групи або є особами з інвалідністю I групи, а також люди під опікою/піклуванням. Якщо особі з інвалідністю, передбачене 100% відшкодування.

Важливо розуміти, що компенсація витрат на послуги надається не на всю площу квартири чи будинку. Установлені нормативи — 21 кв.м опалювальної площі на людину та додатково — 10,5 кв.м на домогосподарство. Якщо у сім'ї всі непрацездатні, норми збільшуються — на кожного члена родини виділяють 42 кв.м та ще 21 на всю сім'ю.

Варто зауважити, що пільги надаються на житло, комунальні послуги та паливо незалежно від виду житла чи його форми власності.

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